Россию захотели включить в процесс мирного урегулирования на Украине МИД Швейцарии выступил за привлечение РФ к мирному урегулированию на Украине

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россию необходимо привлечь к процессу мирного урегулирования кризиса на Украине, заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе. По его словам, в противном случае решения достичь не удастся. Пресс-конференция транслировалась онлайн на сайте Всемирного экономического форума.

Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово, — заявил Кассис.

Встреча в Давосе состоится по «формуле мира», предложенной Украиной. На мероприятие прибыли представители 83 стран. В частности, Вашингтон отправил на консультации советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Предыдущая подобная встреча состоялась в конце октябре 2023 года на Мальте.

Ранее сообщалось, что это мероприятие станет последним. По данным СМИ, на него не приехали представители Китая. Эксперт добавил, что в Швейцарии испытывают «ограниченные ожидания» от предстоящей дискуссии. Он подчеркнул, что речь пойдет только об «украинском плане», который не включает в себя «российские идеи».