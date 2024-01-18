Швейцарский депутат потребовал пригласить Путина в страну Депутат Бюхель: Швейцария должна пригласить Путина после визита Зеленского

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Власти Швейцарии после визита в страну президента Украины Владимира Зеленского должны пригласить российского лидера Владмира Путина, таким образом подтвердив свой нейтралитет в украинском конфликте, заявил в интервью газете 20 Minuten депутат Национального совета Швейцарии от партии SVP Рино Бюхель. По его мнению, приезд киевского руководителя нарушил вековые принципы невмешательства.

Швейцария сможет сохранить свой нейтралитет только в том случае, если она также пригласит Владимира Путина в Берн, — сказал Бюхель.

По мнению депутата, дипломатическое урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия Москвы. Переговоры по поводу «формулы мира» в Давосе он назвал «абсурдными».

Владимир Зеленский в понедельник, 15 января, встретился с депутатами швейцарского парламента в Берне. При этом фракция SVP объявила ему бойкот. Также в ходе встречи с президентом Швейцарии Виолой Амхерд украинский лидер высказал просьбу об организации мирного саммита. По его мнению, в мероприятии могут принять участие «все страны мира», которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также отметил, что хотел бы видеть на саммите в том числе представителей Глобального Юга, в первую очередь Китая.

Также власти Украины на полях Всемирного экономического форума в Давосе провели четвертую встречу по «формуле мира». В мероприятии участвовали 83 страны. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эта встреча стала провальной для Киева, поскольку участникам не удалось добиться ни расширения антироссийского лагеря, ни принятия итогового документа.