Захарова заявила о провале встречи по Украине в Давосе МИД РФ: четвертая встреча по Украине в Давосе стала провальной для Киева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Четвертая встреча по Украине, прошедшая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, стала провальной для Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, участникам встречи не удалось добиться ни расширения антироссийского лагеря, ни принятия итогового документа.

Итоги, если не считать «семейной» фотографии участников и договоренности о возможных новых встречах, вновь оказались провальными для Киева и его западных хозяев, — указала Захарова.

Она отметила, что число участников мероприятия выросло по сравнению со встречей на Мальте в октябре 2023 года, однако количество не переросло в качество. Захарова обратила внимание на отсутствие Китая и на «заниженный уровень присутствия» значительного числа представителей стран Мирового большинства, что, по мнению дипломата, сложно назвать «полноценным участием». Также российский представитель обратила внимание на усиление разногласий между участниками встречи.

По мнению Захаровой, встречи в «копенгагенском формате» контпродуктивны для решения украинского кризиса. Она подчеркнула, что мирное урегулирование вопроса возможно только при возвращении страны к внеблоковому и безъядерному статусу.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече в Давосе анонсировал проведение двух новых саммитов по «формуле мира». Он пояснил, что в рамках первого саммита предлагается начать девять отдельных конференций на разных уровнях для каждого из пунктов формулы. На втором саммите, где предполагается участие мировых лидеров, должен быть представлен план, который они смогут доработать и утвердить.