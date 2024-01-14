Киев пообещал новые саммиты по «формуле мира» Ермак: Киев планирует два саммита для утверждения украинской «формулы мира»

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Киев намерен провести два саммита для утверждения украинской «формулы мира», сообщил на пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава офиса президента страны Андрей Ермак. При этом конкретных дат мероприятий он не назвал.

По словам Ермака, в рамках первого саммита предлагается начать девять отдельных конференций на разных уровнях для каждого из девяти пунктов формулы. На втором саммите, где предполагается участие мировых лидеров, должен быть представлен план, который они смогут доработать и утвердить.

Очень важно понимать, что наша цель — общий план. В конце концов, по результатам это будет общий план, не украинский, общий план <...> Следующие шаги — организовать первый <...> саммит на уровне лидеров, — сказал Ермак.

Он также подчеркнул, что Украина продолжит приглашать Китай на встречи, посвященные «формуле мира», поскольку участие Пекина важно для Киева. Ранее сообщалось, что встреча по украинской «формуле мира» на уровне советников по нацбезопасности, запланированная на 14 января, должна стать последней. Об участии во встрече заявляли представители 90 стран мира. Вашингтон отправил на консультации советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

В минувшем году состоялись три подобных мероприятия, последнее прошло 28-29 октября на Мальте. Китай в нем участия не принимал.

В конце декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что представители стран Запада и Глобального Юга провели тайную встречу для обсуждения украинской «формулы мира». Глава МИД сообщал, что участники договорились вновь встретиться в январе, а в феврале может пройти саммит, на котором хотят утвердить положения «формулы мира».