В Харькове прогремели новые взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины, заявил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Синегубов. При этом никаких дополнительных подробностей о происшествии он не привел.

Взрывы в Харькове, — сообщил он.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сейчас сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской, Киевской, Черкасской и Николаевской областях.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что при ракетном ударе по пункту дислокации иностранных наемников в Харькове 17 января погибли уроженцы Франции. Согласно данным источников, убитыми оказались сын бригадного генерала французской армии Алексис Дрион и его напарник Сабастьен Клод Реми Бенар.

Накануне вечером серия взрывов прозвучала в Херсоне, находящемся под контролем властей Украины, об этом сообщил глава городской администрации Роман Мрочко. До этого СМИ трижды за сутки сообщали о взрывах в городе. В контролируемых украинскими властями районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

Утром 23 января сирены воздушной тревоги сработали во всех областях Украины. Сигнал начали подавать с 06:13 (07:13 мск). Первыми регионами, где сработало предупреждение, стали Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Полтавская области, а также подконтрольная Киеву часть Запорожской области. Позднее тревога была объявлена в украинской столице и еще шести регионах, а затем на остальной территории страны.