Российский «Ланцет» «вскрыл» зенитку ВСУ на правом берегу Днепра МО РФ: бойцы ВДВ «Ланцетом» уничтожили зенитную установку ВСУ под Херсоном

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие воздушно-десантных войск российской группировки «Днепр» уничтожили зенитную установку Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что для выполнения боевой задачи бойцы использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет».

«Ланцет», профессионально управляемый расчетом БПЛА, подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение. После прямого попадания, зенитная установка ЗУ-23 ВСУ была выведена из строя, — рассказали в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что подразделения БПЛА ВДВ каждый день ликвидируют десятки украинских бойцов и по несколько единиц техники ВСУ.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что в рамках контрбатарейной борьбы российская артиллерия при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» и FPV-дронов уничтожила два танка, самоходные артиллерийские установки Dana и «Гвоздика», гаубицы М777 и FH-70, а также пять минометных расчетов на Южно-Донецком направлении.

Также Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли удар по складу авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. По данным ведомства, на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 60 военных, три артиллерийские системы M777, словацкую гаубицу Zuzana-2 и орудие «Гвоздика».