Бойцы группировки «Восток» нанесли урон ВСУ у Елизаветовки ВС РФ нанесли поражение бригаде ВСУ у Елизаветовки на Южно-Донецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Бойцы группировки «Восток» нанесли поражение бригаде Вооруженных сил Украины в районе Елизаветовки на Южно-Донецком направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. По его словам, в результате ударов ВСУ потеряли восемь пунктов временной дислокации, узел связи, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и до 40 солдат.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении. <...> Поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Елизаветовки. Уничтожены восемь пунктов временной дислокации, узел связи, пункт управления беспилотной авиацией, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и до 40 военнослужащих, — рассказал Гордеев.

Он добавил, что в рамках контрбатарейной борьбы российская артиллерия при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» и FPV-дронов уничтожила два танка, самоходные артиллерийские установки Dana и «Гвоздика», гаубицы М777 и FH-70, а также пять минометных расчетов.

Ранее Александр Гордеев сообщил, что авиация и артиллерия группировки войск «Восток» ВС РФ в течение суток сорвали шесть попыток ВСУ провести ротацию подразделений на Южно-Донецком направлении. Также отражены две атаки противника в районе населенного пункта Новомихайловка. Уничтожены танк Т-72, МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) и до 30 военнослужащих.

До этого начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские войска улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Георгиевка и Богдановка на Донецком направлении. По его словам, ВСУ потеряли здесь убитыми и ранеными более 250 военнослужащих.