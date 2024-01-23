«Дело ближайшего месяца»: сколько еще понадобится ВС РФ для взятия Авдеевки

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украинские источники утверждают, что положение в Авдеевке стало для ВСУ критическим. По их версии, подразделения ВС РФ смогли закрепиться на окраине этого донецкого города. Судя по всему, последний год инициатива на фронте вокруг Донецка переходила из рук в руки, но теперь она прочно закрепилась за Россией. Действительно ли украинцы отступают в Авдеевке, какую роль в этом сыграло сокращение военных поставок с Запада и когда можно ожидать полного взятия города? Об этом — в материале NEWS.ru.

Что происходило в Авдеевке в последние дни

Обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки стала критической, заявил в понедельник бывший советник министра обороны Украины, главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Со ссылкой на собственные источники он сообщил: российские подразделения сумели зацепиться за несколько домов на окраине этого города, предместья Донецка. При этом утверждается, что россиянам удалось войти «без каких-то масштабных штурмов», так как у ВСУ на указанном участке фронта попросту не осталось людей и технических средств для полноценного контроля территории.

Бутусов считает, что такой сценарий был предсказуем, если учесть нехватку личного состава на данном участке. Он напомнил, что в конце декабря в Авдеевку приезжал лично президент Владимир Зеленский: он вручил бойцам ВСУ награды и пообещал прислать усиление. Однако даже необходимый минимум, в котором нуждается группировка в этом населенном пункте, так и не был прислан, уверяет Бутусов.

«Если это не сделать сейчас и россияне смогут действительно серьезно зацепиться за городскую застройку, то придется потом, как в Бахмуте, бросать в бой в десять раз больше сил, чтобы как можно дольше вести сопротивление в городе, но тогда потери вырастут на порядок и будет уже поздно. И ответственность за провал в Авдеевке будет полностью на Зеленском», — предупреждает главред «Цензора».

Стоит пояснить, что Бутусов был советником в Минобороны Украины при президенте Петре Порошенко и принадлежит к числу давних политических оппонентов Зеленского.

В свою очередь Министерство обороны РФ эти данные не комментировало. Однако о продвижении под Авдеевкой заявил в понедельник и российский военкор Александр Сладков. «Инициатива по всей линии фронта наша. Двигаемся на севере (Купянск) и под Донецком (Георгиевка и Авдеевка)», — сообщил он в своем Telegram-канале.

В беседе с NEWS.ru координатор Госдумы по ЛНР, депутат Виктор Водолацкий, который в понедельник находился в Донбассе, подтвердил, что российские войска вошли в Авдеевку в субботу, 20 января.

«На окраине Авдеевки уже находятся подразделения ВС РФ, в том числе добровольческого штурмового корпуса „Шторм Z“. Это мощный укрепрайон, в котором созданы системы перехода между домами. По первым взятым домам уже видно, что взять под контроль Авдеевку будет тяжело. Но наши подразделения намерены проходить дом за домом, улицу за улицей», — предположил он.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Что говорят о положении в Авдеевке другие источники

В последние дни из других источников также приходили сообщения об успехе российских подразделений в Авдеевке. Так, украинский военный паблик DeepState 20 января заявил, что ВСУ отступили в районе комплекса «Царская охота». А днем 22-го числа Telegram-канал «Рыбарь» привел свою версию: российские войска, развивая этот успех, сумели дойти до Соборной улицы, при этом отразив контратаку противника.

Активное наступление, по-видимому, ведется в целом в окрестностях Донецка. Telegram-канал «Два майора» на прошлой неделе сообщил о продвижении российских военных в районах, прилегающих к Донецку с других сторон, это поселок Невельское и село Первомайское, а военкор Семен Пегов — об атаках на позиции ВСУ у сел Победа и Георгиевка.

Британская газета The Telegraph сообщает, что ВСУ тем временем усиленно укрепляют позиции в районе Авдеевки и на других участках фронта, по сути, начав строительство собственного аналога «линии Суровикина», куда входят минные поля, сети траншей и укрепленные командные центры. Издание опубликовало карты, на которых показало, что основной оборонительный рубеж теперь проходит примерно в 16 км к западу от Авдеевки, где украинские подразделения используют ряд естественных барьеров в виде озер и рек. Судя по карте, британское издание имеет в виду район села Уманское.

Создать действительно надежные рубежи ВСУ будет довольно затруднительно, полагает военный эксперт и экс-депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. По его данным, новую линию ВСУ создают не только к западу, но и к северу от Авдеевки.

«Строительство идет в районе города Константиновка, в северной части оккупированной украинцами ДНР. Там ставят укрепрайоны, но они не успеют сделать их так, как делали в других местах в 2015–2017 годах, с бетоном. В любом случае если они сделают такую линию, то ее после Авдеевки будет трудно пройти. Нашим подразделениям нужно принимать превентивные меры, чтобы не допустить завершения работ», — призывает эксперт.

Фото: МО Украины

Как давно началась Авдеевская операция

Авдеевка уже давно слывет одной из самых горячих точек Донбасса. В зоне боев она с начала конфликта — без малого 10 лет. Украинская армия установила контроль над Авдеевкой в июле 2014 года и с тех пор старательно превращала его в мощный укрепрайон, как и соседнюю Марьинку: по всей территории оборудованы укрепленные опорные пункты, а также подземные ходы, в которых можно прятать даже тяжелую бронетехнику.

Очередной этап боев за Авдеевку начался практически в самом начале СВО — в феврале 2022 года. Мэр города Виталий Барабаш сообщал, что к марту 2023-го здесь не осталось ни одного уцелевшего здания, а жилой фонд был разрушен на 80%.

Прошлым летом российским войскам удалось взять Авдеевку в полукольцо, а к осени интенсивность боев здесь резко возросла. На протяжении последних месяцев инициатива переходила из рук в руки, но с начала января укрепилась за российскими войсками — именно тогда, как утверждала «Русская весна», началась новая фаза наступления.

«Главное в Авдеевке было пройти промзону, и это практически удалось, — напоминает Владислав Бердичевский. — ВСУ укрепляли здесь свои позиции 9 лет, создали мощный укрепрайон. Пройдя его, наши военные вошли в частный сектор. Тяжелее будет вести бои в многоэтажках, если противник будет использовать ту же тактику, что в Артемовске и Мариуполе. Весь город, скорее всего, полностью разнесет».

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ

Значение Авдеевки с точки зрения хода СВО

Взятие Авдеевки важно для ВС РФ сразу с нескольких точек зрения. Во-первых, это самый укрепленный район донбасской группировки ВСУ, из которого регулярно наносятся артиллерийские удары по Донецку. Переход города под контроль российской армии позволит отодвинуть линию фронта от жилых кварталов столицы ДНР. На важность выполнения этой задачи не раз указывал глава республики Денис Пушилин.

Кроме того, взятие Авдеевки позволит подразделениям ВС РФ выйти на оперативный простор. Как отмечал Юрий Бутусов, в случае потери Авдеевки украинские войска будут вынуждены «откатиться» на значительное расстояние, в населенные пункты на линии Курахово — Покровск, которые автоматически превратятся в прифронтовые.

Есть в Авдеевской операции и политический аспект. Сегодня этот город сравнивают с Артемовском (Бахмутом), который украинское командование успело превратить в идеологический символ сопротивления. После того как оно было сломлено, Киеву был нанесен значительный репутационный удар.

Бердичевский отмечает, что перед ВС РФ после взятия Авдеевки действительно откроется простор для маневров. «Взятие под контроль Авдеевки, учитывая, что под нашим контролем находится и Артемовск, открывает нашим подразделениям путь на северный анклав ДНР: Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск. Там сопротивление будет мощным. Запад не перестанет снабжать вооружением Украину. Для него это последний шанс восстановить свой однополярный миропорядок», — считает экс-депутат ДНР.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Почему у ВСУ накопились проблемы в Авдеевке

Отступление украинской армии в районе Авдеевки можно объяснить двумя основными факторами, полагают западные аналитики. Первый — общее уменьшение снабжения западными боеприпасами, на что уже несколько месяцев указывают подразделения ВСУ на данном направлении. В декабре The Times со ссылкой на украинских военных писала, что из-за дефицита боеприпасов артиллеристы дислоцированной здесь 47-й украинской бригады не могут эффективно защищать северный фланг Авдеевки.

Российские эксперты отмечают, что добиться продвижения на этом участке удалось за счет грамотного применения отечественных вооружений. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru по этому поводу особенно выделил отечественные авиабомбы. «Все помогло в комплексе: авиаудары и ВКС России, и армейской авиации, вертолеты, работа артиллерии, в том числе РСЗО, ракетные удары — „Искандеры“, „Бастионы“, „Калибры“, „Кинжалы“ и так далее. Особенно, предположу, влияние оказали наши авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500», — подчеркнул он.

По мнению Владислава Бердичевского, главным фактором стал возросший уровень подготовки личного состава ВС РФ и одновременное падение качества кадровых ресурсов ВСУ.

«Главная причина заключается в том, что у нас подготовленные бойцы — это относится и к добровольческому штурмовому отряду „Шторм Z“. А у них воюют люди, которых поймали на улицах городов. Средний возраст военных ВСУ —больше 45 лет. Воевать в таком возрасте совсем не то, что в 20. Конечно, будь у них там такие же мотивированные отряды, как были в Мариуполе, полк „Азов“ (признан в РФ экстремистской и террористической организацией. — NEWS.ru), то сопротивление нашим военным было бы серьезнее», — предположил Бердичевский.

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Украинские военные

Когда будет взята под контроль Авдеевка

Как известно, в конце декабря украинские войска понесли серьезную потерю на Донецком направлении: ВС РФ взяли под контроль другой пригород столицы ДНР — Марьинку. Главком ВСУ Валерий Залужный тогда предположил, что аналогичная судьба в ближайшие месяцы может ждать и Авдеевку. Он не исключал, что подчиненные ему подразделения отойдут из этого района к весне. «Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно, сохраняем людей, а потом отвоюем», — говорил Залужный.

Владислав Бердичевский надеется, что взятие Авдеевки действительно может стать делом нескольких недель. «Авдеевка уже фактически начинает сдаваться. Много факторов будет влиять на сроки ее взятия, но, думаю, это дело ближайшего месяца», — считает он.

Впрочем, военный аналитик Прохор Тебин призывает не спешить с выводами. По его словам, у ВСУ все еще остаются резервы для активного противодействия в Авдеевке. «Об изменении стратегической ситуации говорить преждевременно. Но в целом после провала украинского „контрнаступа“ мы наблюдаем медленное продвижение российских сил. Местами оно успешное, местами — менее успешное, но оно идет. Авдеевка на линии соприкосновения остается важным направлением», — подчеркнул он.

По мнению Виктора Водолацкого, на руку российским подразделениям и общий упадок боевого духа в ВСУ. «Мобилизованные недавно украинцы могут пойти на наши условия и сдаться в Авдеевке. Но позади них могут стоять заградительные отряды, какие, например, были в селе Серебрянка на территории ДНР. Там они стреляли в спины своих сограждан, решивших спасти свои жизни и сдаться в плен. В любом случае российские военные уже не отступят, будут идти вперед», — убежден депутат Госдумы.

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