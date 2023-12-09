Стало известно о нехватке снарядов у частей ВСУ под Авдеевкой The Times сообщила о нехватке снарядов у частей ВСУ под Авдеевкой

Фото: Spc. Trevares Johnson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Артиллеристы 47-й бригады Вооруженных сил Украины, ведущей боевые действия в районе Авдеевки, сталкиваются с нехваткой и низким качеством поставляемых им снарядов, сообщила британская газета The Times после общения с украинскими военными у линии фронта. По словам бойцов, еще летом ситуация была совсем иной.

Летом у нас было в 10 раз больше боеприпасов, и их качество было лучше. В американских партиях снаряды были почти одинакового веса — так легче корректировать огонь. И дефектных было очень мало. Теперь снаряды у нас со всего мира, очень разные по качеству, на три дня всего 15 штук. На прошлой неделе была партия снарядов с дефектами, — рассказал корреспонденту издания артиллерист с позывным Физрук.

Он отметил, что в связи с этим открывать огонь приходится только в «критических ситуациях». Также собеседники издания сообщили о нехватке снаряжения, которое, по их словам, приходится закупать самостоятельно на личные деньги. При этом ситуация на польско-украинской границе затруднила доставку товаров.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Евросоюз поставит Киеву 1 млн артиллерийских снарядов не раньше марта 2024 года. По его словам, реализации плана ЕС помешало «очень много бюрократии». Кроме того, он назвал жалким состояние оборонной промышленности объединения.

По данным агентства Reuters, Украина в 2023 году получила от Евросоюза лишь 480 тысяч боеприпасов вместо обещанного 1 млн. При этом ключевая инициатива Брюсселя по снабжению Киева оружием позволила произвести только 60 тысяч артиллерийских снарядов.