ЕС за год поставил Украине в два раза меньше снарядов, чем обещал Reuters: Украина получила от Евросоюза 480 тысяч снарядов вместо 1 млн

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Украина в 2023 году получила от Евросоюза лишь 480 тысяч боеприпасов вместо обещанного 1 млн, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. При этом ключевая инициатива Брюсселя по снабжению Киева оружием позволила произвести только 60 тысяч артиллерийских снарядов.

Страны Евросоюза разместили заказы только на 60 тысяч боеприпасов в рамках схемы ЕС, призванной помочь доставить 1 млн боеприпасов на Украину к весне следующего года. Эта схема была центральным элементом инициативы Брюсселя по увеличению поставок 155-мм артиллерийских снарядов для Киева. Еще одна более широкая инициатива была запущена в марте. В совокупности они позволили отправить Украине 480 тысяч боеприпасов — вдвое меньше намеченной цели.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Евросоюз уже передал Украине военную помощь на €27 млрд. Теперь, по его словам, страны объединения должны сделать «еще больше».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби до этого признавался, что финансовая помощь украинскому государству со стороны США переживает критический момент. По его словам, проблемы возникают в связи с отсутствием «гибкости» по вопросам объема поддержки.