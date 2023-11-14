Глава МИД Украины назвал жалким состояние оборонной промышленности ЕС Кулеба: ЕС не выполнит план поставки Украине 1 млн снарядов до марта 2024 года

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Евросоюз поставит Киеву 1 млн артиллерийских снарядов не раньше марта 2024 года, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона. По его словам, реализации плана ЕС помешало «очень много бюрократии».

Я считаю, что причиной этой проблемы является не отсутствие политической воли у Евросоюза поддерживать Украину — такая политическая воля есть, — а, скажем так, жалкое состояние оборонной промышленности, способной производить достаточное количество снарядов и складов, и способности заключать внешние контракты, — заявил Кулеба.

Bloomberg ранее сообщил, что до марта страны ЕС «вряд ли выполнят» обязательство по передаче Киеву миллиона артиллерийских снарядов. Министр иностранных дел Украины, комментируя публикацию, заявил, что агентство «говорит правду». Кулеба объяснил, что реализовать план помешало «очень много препятствий» и «несинхронизированных вещей».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что страны ЕС не успеют выполнить план по поставке миллиона боеприпасов Украине до конца года. По его словам, Брюссель пока передал Киеву лишь порядка 300 тысяч снарядов и ракет.

Ранее Forbes сообщил о планах стран Запада пересмотреть планы поставки танков Leopard, Challenger и Abrams на Украину. По данным издания, из-за неудач ВСУ западные партнеры Киева ищут варианты «попроще». Военный эксперт Виктор Литовкин предположил, что Киеву могут поставить танки Т-72М вместо Leopard 2, чтобы спасти авторитет «разрекламированных» немецких машин, которые «горят на Украине».