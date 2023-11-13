Страны Запада задумались о прекращении поставок Киеву танков Forbes: на Западе сомневаются в дальнейших поставках своих танков на Украину

Фото: МО Украины

Страны Запада планируют пересмотреть поставки на Украину немецких танков Leopard, британских Challenger и американских Abrams в связи с провальными результатами украинских войск на фронте, пишет Forbes. Западные партнеры Украины ищут альтернативные варианты «попроще», отмечает издание.

По информации Forbes, сейчас власти Европы не хотят предоставлять ВСУ свою современную технику, поскольку ту неизменно ждет уничтожение от руки российских войск. В качестве альтернативы страны Евросоюза намерены отправлять Киеву отремонтированные советские танки.

7 ноября в Сети появились первые фото с M1A1 Abrams в зоне спецоперации, переданными Украине в качестве военной помощи. По данным Telegram-канала Grey Zone, танки поступили на вооружение 4-й отдельной танковой бригады ВСУ, входящей в подчинение оперативного командования «Север».

До этого появились кадры, как бойцы группировки войск ВС России «Юг» сорвали попытку украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой. Бронемашина была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Ранее в статье Forbres сообщалось, что украинские войска рискуют потерять все танки Leopard 1A5, предоставленные западными союзниками, если не научатся использовать их должным образом. По словам автора статьи, этот танк более уязвим, чем Leopard 2, поскольку его броня значительно тоньше.