Военэксперт объяснил, почему Запад не хочет поставлять Украине Leopard 2 Военэксперт Литовкин: западные страны пытаются сохранить авторитет Leopard 2

Фото: IMAGO/Madis Veltman/Global Look Press

Leopard 2

Планы Запада по поставке Украине танков Т-72М вместо Leopard 2 можно объяснить желанием сохранить авторитет немецких машин, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. При этом, по его словам, Т-72М не уступают западным моделям, а во многом даже имеют преимущества.

Западные страны во многом берегут танки Leopard 2 как раз из-за того, что на Украине они горят, а терять авторитет разрекламированного оружия не хочется. <...> У Т-72М три человека экипажа, а не четыре, есть автоматическое заряжание. К тому же этот танк может стрелять противотанковыми управляемыми ракетами, — отметил эксперт.

Кроме того, в случае продолжения поставок Украине собственных Leopard 2 странам Запада придется брать кредиты в банках США для закупки нового оружия, а делать это никто не хочет, предположил Литовкин. Также специалист добавил, что Украине и раньше отправляли минимальное количество оружия, которого не хватит для победы на поле боя.

Задача ведь не в том, чтобы Украина победила, а в том, чтобы она истощала Россию, ослабляла ее экономически и финансово, — резюмировал аналитик.

Ранее Forbes опубликовал информацию о планах стран Запада пересмотреть поставки на Украину немецких танков Leopard, британских Challenger и американских Abrams в связи с провальными результатами украинских войск на фронте. Западные партнеры Украины ищут альтернативные варианты «попроще», отмечает издание.