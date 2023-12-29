«Наша армия стала лучшей»: какие главные победы ВС РФ в СВО в 2023 году

Фото: ТАСС

Военнослужащие частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на одной из улиц города. Артемовск (украинское название — Бахмут)

В уходящем году произошел целый ряд значимых событий в зоне проведения специальной военной операции — от взятия под контроль городов, на улицах которых много месяцев шли бои, до провала летнего наступления ВСУ, на которое делали такую большую ставку в Киеве и на Западе. Какие успехи российских войск считаются самыми важными и как они отразятся на ходе кампании в 2024-м? Об этом — в материале NEWS.ru.

Качественная перемена в тактике ВС РФ: «Теперь мы наступаем»

Украинский конфликт остается главным событием 2023 года для россиян — об этом, по данным свежего опроса ВЦИОМа, заявили 22% респондентов. Правда, интерес к нему снизился, ведь годом ранее об этом заявили 62% сограждан. Особое значение для россиян имели продвижение российской армии и фиаско контрнаступления ВСУ. При этом участники опроса, говоря о своих ожиданиях от наступающего года, называют самым знаменательным победу в конфликте и возвращение военных домой.

События в зоне СВО имеют решающее значение не только для России, но и для всего мира, отметил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Можно смело говорить о том, что по итогам этой кампании наша армия стала лучшей. Мы теперь уже не обороняемся, а снова наступаем. На этом фоне беспрецедентно сплотилось российское общество. Патриотизм теперь — не просто слово, а реальный курс страны, который объединил и рядовых граждан, и правительство», — заметил депутат.

События последнего года показали всему миру уровень боеспособности ВС РФ, отмечает бывший депутат Народного совета ДНР, военный эксперт Владислав Бердичевский.

«Мы видим, что наши подразделения вернули многие захваченные земли, вернулись на позиции, где были ранее — это очень важный показатель боеспособности российской армии», — считает он.

Натиск российских войск в районе Соледара и Артемовска

Ключевым успехом первой половины уходящего года для России оказалось взятие под контроль донецких городов Соледара, а затем и Артемовска (Бахмута).

Бои на подступах к Соледару начались еще в августе 2022 года и перекинулись в черту города только в декабре. До этого последним крупным населенным пунктом, взятым ВС РФ под контроль, был луганский Лисичанск, взятый под контроль в июле 2022-го. Успешное завершение соледарской операции, о котором было объявлено 25 января, имело огромное значение, в том числе психологическое. А главное — оно привело к падению первого оплота ВСУ по важной оборонительной линии Бахмут — Соледар — Северск.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Стрельба артиллерийского расчета гаубицы «Гиацинт-Б»

Следующим на очереди оказался Бахмут (он же Артемовск). Операция, которую называли «Бахмутской мясорубкой», продолжалась 224 дня — за это время город, превращенный украинской армией в мощный укрепрайон, оказался фактически стерт с лица земли. Бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», штурмовавшей город, объявил о победе лишь 20 мая. «„Мясорубка“ перемолола большое количество бойцов противника — и в этом главный успех», — считает Бердичевский.

«Освобожденные населенные пункты были форпостами, воротами для дальнейшего наступления вглубь Донбасса. Были уничтожены самые мотивированные подразделения ВСУ. В Артемовске погибло порядка 50 тысяч украинских военных — это очень важный результат», — заметил собеседник.

Сейчас вокруг Артемовска продолжаются бои.

«Армии сражаются не за территорию, армии сражаются друг с другом. Фронт может вообще не двигаться, но при этом армия утрачивает боеспособность и капитулирует. С обывательской точки зрения все успехи оцениваются по продвижению, по взятию городов. На самом деле это не так», — пояснил военный эксперт Андрей Клинцевич.

Клинцевич отмечает, что российские войска на Артемовском направлении и сегодня улучшают свое тактическое положение. «Но на этом участке их ждет еще более крупный укрепрайон — Славянско-Краматорская агломерация. Ее штурм — крайне сложная задача, и не исключено, что в итоге ВС РФ пойдут в обход», — высказал мнение он.

Фото: Пресс-служба Конкорд/ТАСС Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин во время объявления о взятии Артемовска под контроль ВС РФ

Кто виноват в катастрофе на Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня обстрелу подверглась Каховская гидроэлектростанция, расположенная на Днепре — в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Атака привела к разрушению задвижек на станции и хаотичному сбросу воды. Ниже по течению Днепра началось наводнение. Всего в зоне бедствия оказались 35 населенных пунктов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это событие преднамеренной диверсией ВСУ, приказ на которую отдавался из Киева. СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. При этом украинская сторона, напротив, обвинила в катастрофе Россию.

По мнению Андрея Клинцевича, удар по ГЭС нанес именно Киев, при этом формально большого влияния на расстановку сил он не оказал.

«Украинским командованием это было сделано, наверное, для предотвращения нашей операции и повторного форсирования Днепра. Но мы там, насколько известно, и не планировали наступать, поэтому это ни на что не повлияло», — считает он.

По мнению Владислава Бердичевского, последствия катастрофы еще проявятся — после взятия под контроль территорий на противоположном, западном берегу Днепра, а пока остается лишь надеяться, что таких атак Киев больше не предпримет.

«Прибрежный регион в большой степени обескровлен, это очень печальное событие. Надеюсь, что Украина не повторит потом его в отношении Киева, потому что там такая же плотина, даже более мощная», — напомнил он.

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление береговой линии после разрушения задвижек на Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление береговой линии после разрушения задвижек на Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Вид на Каховскую ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Вид на Каховскую ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление береговой линии после разрушения задвижек на Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление береговой линии после разрушения задвижек на Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС TASS Затопленный Дом культуры после разрушения задвижек на Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС TASS Затопленный Дом культуры после разрушения задвижек на Каховской ГЭС Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Разрушенная плотина гидроэлектростанции на реке Днепр Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Разрушенная плотина гидроэлектростанции на реке Днепр Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Разрушенная плотина гидроэлектростанции на реке Днепр Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Разрушенная плотина гидроэлектростанции на реке Днепр Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Разрушенная плотина гидроэлектростанции на реке Днепр Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Разрушенная плотина гидроэлектростанции на реке Днепр Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Разрушенная плотина гидроэлектростанции на реке Днепр Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Разрушенная плотина гидроэлектростанции на реке Днепр Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Карта, показывающая расположение разрушенной плотины на реке Днепр Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Карта, показывающая расположение разрушенной плотины на реке Днепр Фото: Albert Koshelev/Keystone Press Agency Снижение уровня воды в Днепре Фото: Albert Koshelev/Keystone Press Agency Снижение уровня воды в Днепре Фото: Cover Images/Keystone Press Agency Затопление в Херсонской области Фото: Cover Images/Keystone Press Agency Затопление в Херсонской области

Как развиваются операции в Марьинке и Авдеевке

25 декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль Марьинки в ДНР. Бои за этот город шли с 2015 года, он считался одним из главных укрепрайонов украинской армии: по словам Шойгу, в Марьинке, где более трех тысяч домов, в каждом были оборудованы огневые позиции.

Информацию о том, что ВСУ оставили город, на следующий день подтвердил и главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный. Он добавил, что Марьинки «больше не существует», а также допустил, что в ближайшие два-три месяца ВС РФ могут взять еще и Авдеевку.

Именно Авдеевка становится новой основной целью российской армии, говорит Владислав Бердичевский.

«Из Авдеевки и из населенных пунктов западнее нее постоянно прилетает по Донецку. Освободили Марьинку, сейчас цель — это Красногоровка, Курахово. С той стороны очень много летит по Петровскому, Кировскому районам Донецка. Там сосредоточено большое количество живой силы: все пустые дома забиты бандеровцами, такие данные нам передают живущие там наши люди», — пояснил экс-депутат.

Успехом, считает эксперт, будет обескровливание украинских частей на этом направлении: «Это позволит подготовиться к следующему этапу — развитию наступления на Краматорск и Славянск, а также к освобождению города Красный Лиман».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий из расчета реактивной системы залпового огня «Град»

К чему привела неудача летнего наступления ВСУ

Основные усилия ВС РФ были сосредоточены на срыве контрнаступления ВСУ, которое Киев широко анонсировал еще в начале 2023 года. Об успешном выполнении этой задачи Шойгу объявил 26 декабря. По мнению министра, достижению цели способствовало создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех подразделений, надежность российской военной техники.

Массовый ввод в бой новых видов российских вооружений линии фронта действительно оказал большое влияние на ход СВО, заметил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт и доктор социальных наук Католического университета Франции Александр Артамонов.

«К примеру, гиперзвуковые ракеты работали очень хорошо в течение всего года. Было удачное применение нашей авиации и появление на фронте вертолета Ми-28, который ни разу не был сбит украинцами за полтора года военной кампании», — подчеркнул он.

Украинский «контрнаступ» начался в июне. По данным Генштаба ВС РФ, главной целью ВСУ был прорыв обороны на юге с последующим взятием Токмака с Мелитополем и выходом к Азовскому морю. В начале ноября Валерий Залужный признал, что украинским войскам не удастся добиться прорыва, да и вообще конфликт с Россией зашел в тупик. Затем неудачу признал и президент Владимир Зеленский, признав, что желаемые результаты не были достигнуты.

При этом советник офиса Зеленского Михаил Подоляк был абсолютно уверен в успехе. Он даже публично пообещал, что летом 2023 года будет пить кофе на набережной в крымской Ялте.

Провал наступления привел к тому, что страны Запада вынуждены теперь пересматривать свои планы по поддержке Киева, считает Алексей Журавлев.

«После такого и Запад засомневался в целесообразности финансирования Украины, сообразив, что проект по определению убыточен, а выкидывать деньги в черную дыру никому не хочется», — отметил он.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Главной причиной провала контрнаступления Андрей Клинцевич называет распыление ресурсов: вместо того чтобы сконцентрироваться на одном направлении, ВСУ двинулись вперед по разным фронтам. При этом наиболее массированный натиск пришелся на Запорожье, на тот участок, где ВС РФ как раз подготовились лучше всего.

«Основной удар был на Токмак — как раз там, где у нас шесть линий обороны. Поэтому мы весь боевой потенциал противника там уничтожили, сохранив свои силы. Мы перед этим провели очень серьезную модернизацию всех систем — и подготовки, и эвакуации, и медицинского обеспечения. Оборонно-промышленный комплекс у нас вышел на такие темпы, которые несоизмеримы даже с возможностями коллективного Запада. Поэтому в 2024 год мы входим более сильными, чем входили в 2023-й», — резюмировал эксперт.

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