Эксперт назвал самые эффективные виды оружия в зоне СВО в 2023 году Военэксперт Артамонов: появление в зоне СВО вертолета Ми-28 стало успехом для РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовое применение новых видов вооружений в зоне украинского конфликта стало одним из важных достижений ВС России, заявил NEWS.ru военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции Александр Артамонов, комментируя итоги года. Особое внимание эксперт обратил на эффективность авиации, в частности вертолетов Ми-28.

В течение всего года очень хорошо работали гиперзвуковые ракеты. Удачей также было применение нашей авиации, в частности — появление на фронте Ми-28, вертолета, который ни разу не был сбит украинцами за полтора года кампании, — заметил Артамонов.

Другими успехами Вооруженных сил России собеседник назвал удержание линии обороны, которую пытались прорвать украинские войска, а также взятие под контроль крупных населенных пунктов.

Освобождены города Соледар, Артемовск, Марьинка и масса других населенных пунктов. Удержана оборона в момент так называемого украинского контрнаступления — причем удалось не просто удержать линию фронта, ничего не потеряв, но и в итоге продвинуться вперед, — подчеркнул Артамонов.

25 декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об установлении контроля над Марьинкой в ДНР. Он отметил, что за девять лет украинские войска превратили город в мощный укрепрайон, оборудованный, в частности, подземными ходами и защитой от артиллерийских и авиационных ударов.

После этого Минобороны наградило 45 военных, проявивших себя в операции по взятию Марьинки. Бойцы получили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших» и «За храбрость», а также Георгиевские кресты IV степени.