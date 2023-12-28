Минобороны РФ наградило 45 военнослужащих за взятие Марьинки

Фото: МО РФ

45 военнослужащих Вооруженных сил России получили награды за взятие Марьинки в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России. Бойцам вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших» и «За храбрость», а также Георгиевские кресты IV степени.

За мужество, отвагу и героизм, проявленные при освобождении населенного пункта Марьинка, военнослужащие подразделений группировки войск «Южная» награждены государственными наградами, — заявили в ведомстве.

Ранее боевые государственные награды получили танкисты группировки войск «Запад». Военнослужащие отличились в рамках выполнения задач на Купянском направлении. Георгиевские кресты IV степени, медали «За отвагу» и Суворова вручены личному составу на передовых позициях командиром танкового батальона. После церемонии военнослужащие вернулись на места дислокации.

В минувшее воскресенье, 24 декабря, журналист Павел Зарубин опубликовал кадры, как российский боец во время своего награждения президентом России просит Владимира Путина о награде для своего командира. Как отмечается, глава государства остался приятно удивлен таким поступком. По его словам, такое могло произойти только в армии России.