Путин рассказал о поступке бойца, попросившего о награде командиру Путин похвалил танкиста, который попросил о награде своему командиру

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин остался приятно удивлен поступком бойца ВС РФ, который во время собственного награждения побеспокоился о своем командире. Он попросил не забыть о почестях и для него. По словам главы государства, такое могло произойти только в армии России. Соответствующий фрагмент с участием президента публикует журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Какой товарищ у вас по оружию надежный! Он после награждения подошел, говорит: «Можно вопрос?». Я говорю: «Да, в чем вопрос?». Он: «Мне дали, спасибо, а чем командир хуже? Также как я воевал». Здорово! Это вообще… это, не знаю даже, только для России, наверное, характерно, — отметил президент.

Журналист также показал кадры, на которых тот самый боец подходит к президенту. Он попросил о награде командиру, не зная о том, что военнослужащий был награжден ранее. Боец посчитал, что решается судьба товарища, поэтому забыв о своей скромности, он подошел к президенту.

Ранее сообщалось, что военнослужащие танкового батальона группировки войск «Запад» получили боевые награды за мужество, отвагу и героизм в рамках выполнения задач на Купянском направлении. Госнаграды в виде Георгиевских крестов IV степени, медалей «За отвагу» и медалей Суворова были вручены личному составу на передовых позициях командиром танкового батальона.