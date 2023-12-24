Танкисты группировки «Запад» получили госнаграды на передовой Минобороны России: танкистов группировки «Запад» наградили на передовой

Фото: МО РФ

Танкисты группировки войск «Запад» на передовой получили боевые государственные награды, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. Военнослужащие отличились в рамках выполнения задач на Купянском направлении.

Военнослужащим танкового батальона группировки войск «Запад» за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе проведения специальной военной операции, были вручены очередные боевые награды, — сообщило ведомство.

Госнаграды в виде Георгиевских крестов IV степени, медалей «За отвагу» и медалей Суворова вручены личному составу на передовых позиция командиром танкового батальона. После церемонии военнослужащие вернулись на места дислокации с целью дальнейшей отработки боевых задач.

Командир одного из танковых экипажей с позывным «Татарин» рассказал, что в ходе крайней задачи выполнялась огневая поддержка мотострелковых подразделений. Противник был уничтожен.

Ранее российские связисты-десантники разместили мобильный комплект спутниковой связи у передовых позиций. В Минобороны рассказали, что действия военнослужащих обеспечили устойчивое управление штурмовыми группами при взятии опорных пунктов ВСУ на Артемовском направлении.

Также сообщалось, что за сутки группировка войск «Юг» сбила 10 беспилотников Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Глава пресс-центра «Юга» Вадим Астафьев рассказал, что цели были ликвидированы в районе Горловки, Марьинки и Победы.