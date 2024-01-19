Нацелились на Крымский мост? Зачем Запад создает артиллерийскую коалицию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министры обороны Украины и Франции запустили процесс создания новой «артиллерийской коалиции», призванной увеличить поставки снарядов и аналогичного вооружения Киеву. Одновременно зарубежные издания распространили «утечку» о том, что Запад помогает ВСУ подготовить новый удар по Крымскому мосту. Чем для России опасна «артиллерийская коалиция», действительно ли НАТО и Киев могут атаковать эту ключевую транспортную артерию, расположенную в Керченском проливе, что этим угрозам может противопоставить Москва — в материале NEWS.ru.

Почему Министр обороны Украины не поехал во Францию

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил поездку во Францию, которая была запланирована на четверг. По данным издания Le Monde, решение принято «из соображений безопасности». Что конкретно встревожило чиновника, не уточняется.

В планах у министра было совместное с французским коллегой Себастьеном Лекорню посещение завода компании Nexter, которая производит самоходные артиллерийские установки CAESAR, а также предприятия разработчика и производителя ракетных систем MBDA.

Взамен Умеров и Лекорню провели беседу по видеосвязи и дали старт конференции по созданию так называемой артиллерийской коалиции. В ходе церемонии Умеров признал, что украинская армия сейчас значительно уступает в ежедневных артиллерийских поединках, выпуская в 5–10 раз меньше снарядов, чем противник. Министр прямо пожаловался французам на «дефицит боеприпасов и снарядный голод».

Что за артиллерийская коалиция будет помогать Украине

Под коалицией, о которой идет речь, подразумевается рабочая группа, призванная упростить финансирование поставок артиллерии Украине. В нее войдут 50 стран формата Рамштайн, она займется обеспечением поставок боеприпасов и артиллерийских установок. Цель коалиции — «поставки ВСУ в краткосрочной перспективе вооружений в этом ключевом для обороны сегменте», — сообщили в пресс-службе Минобороны Франции. Там пообещали «поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо».

Фото: МО Украины

Страны Запада осознают свое отставание от России в темпах производства артиллерийского оружия и боеприпасов для Украины, заявил NEWS.ru член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. Именно он объясняет решение о запуске коалиции.

«Пока артиллерия играет ведущую роль в противоборстве ВС РФ и ВСУ. Западная промышленность не выдерживает соревнования с российской по наращиванию производства наиболее востребованных боеприпасов — в частности, калибра 155 мм. Такие коалиции призваны подтолкнуть страны НАТО и ЕС активнее увеличивать объемы их выпуска», — отметил он.

Почему Франция заинтересована в снабжении ВСУ

Стоит напомнить: с начала конфликта артиллерию для ВСУ передавали страны Центральной Европы — например, от Чехии поступили самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» и vz.77 Dana, от Польши — САУ AHS Krab калибра 155 мм, а от Словакии — САУ Zuzana 2. Государства Прибалтики отправляли Киеву гаубицы Д-30 и FH70.

Германия выделила САУ PzH 2000 и зенитные самоходные установки Gepard, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS 2. США выделяли буксируемые гаубицы М777, САУ Paladin, РСЗО HIMARS. Этими государствами список оружейных спонсоров Киева не ограничивается.

Франция также активно вооружала Украину. В ноябре Себастьен Лекорню сообщил, что Париж и Киев ведут переговоры о прямых закупках вооружений, в особенности гаубиц CAESAR. Министр докладывал, что до начала конфликта компания Nexter производила по две единицы этого оружия в месяц, однако теперь темпы выросли до четырех — шести единиц. При этом у ВСУ уже имеется 50 экземпляров. Изданию Parisien 17 января министр рассказал, что Франция поставила перед собой цель произвести для нужд Украины 78 гаубиц в 2024 году и хочет, чтобы ее союзники приняли в этом участие.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Гаубица CAESAR

Примечательно, что именно Франция наряду с США возглавила новую коалицию. Активное участие Парижа в поставках Александр Бартош связывает с политическими амбициями руководства Пятой Республики и приближением июньских выборов в Европарламент. Президент Эммануэль Макрон, говоря о выборах, подчеркивал: французам предстоит высказаться по поводу поддержки Украины и решить, чего они хотят: «остановить Россию или уступить авторитарным силам».

«Руководство Франции преследует здесь, прежде всего, политические цели, а также пытается повысить свой рейтинг. Оно демонстрирует свою верность Украине, стремясь заодно нанести стратегическое поражение России за счет поставок оружия и техники ВСУ», — пояснил Бартош.

Чем опасна артиллерийская коалиция для России

Власти РФ неоднократно выступали против поставок вооружения Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы военного назначения, которые получает Киев, станут законной целью для ВС РФ. По его мнению, государства Североатлантического альянса напрямую участвуют в конфликте. Кроме того, Москва подчеркивала: отправка оружия Киеву лишь затягивает боевые действия, но она не повлияет ни на исход, ни на цели СВО.

«Любые поставки вооружения и военной техники из стран НАТО, конечно же, опасны, они направлены против интересов России, против наших военных и гражданского сектора», — напомнил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Причем дело здесь не только в артиллерии. Леонков напомнил: та же Франция способна производить в год около 20 тыс. снарядов калибра 155 мм — а Украина израсходует это количество за три-четыре дня. Поэтому важнее, какие еще страны и в каких объемах и какого рода оружие поступает Киеву.

«Например, в Прибалтике создают коалицию по производству беспилотников. Украина пыталась организовать его на своей территории, но мы это производство уничтожаем. США самоустранились от такой помощи. Теперь вся ее тяжесть ложится на Европу, которая будет создавать такие коалиции», — объяснил специалист.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запад задумал новую атаку на Крымский мост

Накануне запуска работы артиллерийской коалиции издание The Hill сообщило, что следующим шагом в программе помощи НАТО может стать атака на Крымский мост. Автор материала утверждает, что таким образом Запад и ВСУ хотят перерезать логистику России, мешая снабжению ее сил на полуострове и на юге Украины.

В статье приводится мнение бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе американского генерала Бена Ходжеса, называющего Крым «решающим участком» боевых действий. А другой американский генерал, экс-главком союзными войсками в Европе Филип Бридлав утверждает: России придется «пересмотреть свою позицию» в регионе, если у ВСУ появится возможность наносить регулярные удары по Крыму.

В свою очередь Алексей Леонков напомнил, что Киев уже пытался поразить Крымский мост, используя западное вооружение. Средства остаются неизменными — воздушные и морские беспилотники, крылатые ракеты большой дальности. Однако до сих пор ущерба таких масштабов, на которые рассчитывали украинцы и их зарубежные партнеры, нанести не удалось.

«Они уже проводили теракт на мосту, направляли туда водные беспилотники. Повлияло ли это на деятельность нашей группировки на полуострове? Нет. Повлияло ли это на жизнедеятельность наших военных баз в Крыму? Абсолютно нет. Так что эта информация — из области пропаганды. С другой стороны, ее все же следует воспринимать всерьез. Единственное, чем может Украина похвастаться перед своими спонсорами, — это террористические акты, которые она пытается проводить на ежедневной основе», — заявил эксперт.

При этом России есть чем защитить Крымский мост, заверил Леонков. Для противодействия воздушному нападению в регионе развернуты средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, для отражения атак с моря, насколько это известно из открытых данных, также применяется целый комплекс мероприятий.

«Предположительно — это увеличение зоны патрулирования, установка различных заграждений, станции по сканированию всего, что идет под водой и над водой. Все мероприятия проводятся, поэтому теперь водные беспилотники обнаруживают на дальних рубежах. Патрульные суда, которые находятся в Черном море, их обнаруживают и уничтожают, — как и авиация», — заключил эксперт.

Читайте также:

Когда закончится СВО, итоги выборов в РФ и США: прогнозы на 2024 год

ПВО прозевала ракетный удар по Феодосии? Как защитить наши корабли от ВСУ

Военэксперт назвал главный просчет в плане ВСУ лишить РФ коридора в Крым