В США поставили под прицел российский регион The Hill: Запад окажет помощь ВСУ в нападении на Крым

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Западные страны должны помочь Вооруженным силам Украины ударить по Крыму, заявил обозреватель The Hill Глен Ховард. По его словам, Западу также следует посодействовать в разрушении логистики ВС России.

Следующим шагом на Черном море для Запада станет помощь Киеву в нападении на Крым <...> и перерезание логистики российских военных, действующих на юге Украины, — подчеркнул Ховард.

Журналист обратил внимание на слова экс-верховного главнокомандующего НАТО Филиппа Бридлава. Он говорил, что если Запад даст Украине возможность атаковать Крым, то Россия вынужденно «переосмыслит» свое положение в регионе. Ховард добавил, что разрушение Крымского моста сильно ограничило бы способность РФ пополнять свои военные запасы на юге Украины, а также ослабило бы российские силы.

Ранее отставной американский офицер Бен Годжес заявил о необходимости сделать Крым «непригодным для русских войск и России в целом». На это зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что Крым является частью ядерной державы и США следует учитывать этот факт в своих планах и угрозах в сторону полуострова.

Шонус добавил, что подобные высказывания о полуострове являются попыткой прикрыть провал украинского контрнаступления, а также призваны отвлечь население Украины и оправдать расходы на вооружение и военную помощь. Он отметил, что таким образом пытаются воздействовать и на россиян с целью устрашения.