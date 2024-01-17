В Крыму напомнили США о наличии у России ядерного оружия Депутат Шонус: США следует учитывать принадлежность Крыма ядерной державе

Фото: МО РФ

Крым является частью ядерной державы, и США следует учитывать этот факт в своих планах и угрозах в сторону полуострова, заявил РИА Новости зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус. Так он отреагировал на слова отставного американского офицера Бена Годжеса, который заявил о необходимости сделать Крым «непригодным для русских войск и России в целом».

В США в своем плане как всегда упускают то, что Крым — это территория России и они говорят с ядерной державой, у которой в доктрине все прописано, — заявил Шонус.

Он добавил, что подобные высказывания о полуострове являются попыткой прикрыть провал украинского контрнаступления, а также призваны отвлечь население Украины и оправдать расходы на вооружение и военную помощь. Шонус добавил, что таким образом пытаются воздействовать и на россиян с целью устрашения.

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес ранее заявил, что Крым является «решающей территорией». Он заявил, что тот, кто контролирует регион, выиграет войну. Однако бывший военный считает маловероятным скорое наступление на полуостров. По мнению Годжеса, сначала нужно сделать Крым «непригодным» для России. Для этого, считает он, ВСУ нужно высокоточное дальнобойное оружие для изолирования полуострова, в том числе путем уничтожения Керченского моста.