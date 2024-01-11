«Гибель многих»: в США ужаснулись плану Зеленского по Крыму Экс-морпех Берлетик: Зеленский хочет оправдать мобилизацию с помощью Крыма

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Идея операции против Крыма нужна Владимиру Зеленскому, чтобы оправдать повальную мобилизацию украинцев, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в статье для журнала New Eastern Outlook. По мнению аналитика, также украинский лидер рассчитывает убедить западных союзников в необходимости поддерживать Киев

Это делается для того, чтобы Киев мог оправдать продолжение мобилизации и гибель многих украинских мужчин по всему фронту, — считает эксперт.

При этом сама цель по изоляции Крыма от России «недостижима в обозримом будущем», отметил экс-морпех. Он обратил внимание на то, что Украина так и не смогла вывести из строя ни один из крымских портов, несмотря на постоянные попытки.

Ранее Зеленский заявил, что в 2024 году ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма. По его словам, полуостров и Черное море станут «центром притяжения» военных усилий Киева, кроме того, ВСУ перейдут к обороне на востоке. Зеленский подчеркнул, что будущая операция ВСУ на полуострове станет «примером для всего мира». Оборону Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева украинский президент назвал «немедленной задачей» армии.

Также политик отметил, что украинцы «переключились на внутреннюю политику», поэтому мобилизация в стране не находит широкой поддержки. По его мнению, мобилизация — единственный способ защитить страну, поэтому те граждане или партнеры, у которых недостаточно сил, должны отойти в сторону.