Зеленский: Крым станет центром конфликта с РФ в 2024 году

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 2024 году ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу Economist. По его словам, полуостров и Черное море станут «центром притяжения» военных усилий Киева, кроме того, ВСУ перейдут к обороне на востоке.

Изолирование Крыма, <...>, и подрыв военных возможностей России на полуострове представляют особую важность для нас, — отметил политик.

Зеленский подчеркнул, что будущая операция ВСУ на полуострове станет «примером для всего мира». Оборону Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева украинский президент назвал «немедленной задачей» армии.

Также Зеленский отметил, что украинцы «переключились на внутреннюю политику», поэтому мобилизация в стране не находит широкой поддержки. По его мнению, мобилизация — единственный способ защитить страну, поэтому те граждане или партнеры, у которых недостаточно сил, должны отойти в сторону. Кроме того, чрезмерное внимание к внутренней политике губительно сказывается на контрнаступлении, заключил политик.

До этого украинский президент подвел военные итоги года, в рамках которых сообщил, что в 2023 году Украина не отступила ни на одном направлении. Он также отметил, что вся соответствующая работа будет продолжена.