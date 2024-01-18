Министр обороны Украины внезапно отменил визит во Францию

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Министр обороны Украины Рустем Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил запланированную на 18 января поездку во Францию, сообщает издание Le Monde со ссылкой на данные французского оборонного ведомства. В пресс-службе заявили, что украинский чиновник отказался от поездки «по соображениям безопасности». Отмечается, что Умеров должен был дать старт конференции «Артиллерийской коалиции».

Умеров отменил запланированный на четверг визит во Францию «по соображениям безопасности», — говорится в сообщении Le Monde.

«Артиллерийская коалиция» — это одна из рабочих групп, являющаяся частью контактной группы по обороне Украины (UDCG). Предполагалось, что Умеров лично даст старт ее работе, однако украинский министр принял решение запустить конференцию по видеосвязи. Визит главы Минобороны Украины на ряд промышленных объектов также был отменен.

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню ранее заявил, что армия Украины так и не смогла оправдать надежд, возложенных на нее странами Запада. По его словам, речь идет о контрнаступлении украинской армии, которое не дало нужных результатов. Лекорню считает, что конфликт на Украине постепенно «замораживается».