«ПВО предстоит тяжелая работа»: военэксперт о новых атаках ВСУ на Крым Военэксперт Дандыкин: российской ПВО в Крыму предстоит тяжелая работа в 2024-м

Фото: МО РФ

Военэксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что в 2024-м российскую ПВО в Крыму ждет «тяжелая работа» из-за планируемых ВСУ новых попыток атаковать полуостров. Он не исключил, что Киев применит британские и французские крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp, а также морские дроны-камикадзе.

Российской ПВО в Крыму, скорее всего, предстоит тяжелая работа. Уверен, что планы ВСУ обречены на провал. Предположу, что новые атаки на Крым Украина попытается нанести с помощью крылатых ракет британского и французского производства Storm Shadow и SCALP, «Нептунами», переделанными ЗРК С-200, а также БПЛА и морскими дронами. Плюс, не исключаю, что Киев попробует забросить в Крым диверсантов со взрывчаткой, — считает Дандыкин.

Ранее обозреватель издания The Hill Глен Ховард заявил, что западные страны будут вынуждены помочь ВСУ ударить по Крыму. По его словам, Вашингтону и его союзникам также следует содействовать работе, направленной на разрушение логистики российской армии.

Журналист обратил внимание на слова экс верховного главнокомандующего силами НАТО Филиппа Бридлава. Он говорил, что если Запад даст Украине возможность атаковать Крым, то Россия вынужденно «переосмыслит» свое положение в регионе. Ховард добавил, что разрушение Крымского моста сильно ограничило бы способность РФ пополнять свои военные запасы на юге Украины, а также ослабило бы российские силы.