Военэксперт назвал главный просчет в плане ВСУ лишить РФ коридора в Крым Полковник Тимошенко: ВСУ не так оценили разведданные при атаке на коридор в Крым

Фото: МО Украины

Командование Вооруженных сил Украины, планируя лишить Россию сухопутного коридора в Крым, не сумело трезво оценить ни свои возможности, ни данные разведки, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и полковник в отставке Михаил Тимошенко. Он напомнил, что для реализации такого плана ВСУ следовало бы сначала форсировать Днепр.

Даже в элементарном военном учебнике написано, что форсирование рек, таких как Днепр, осуществляется при подавляющем превосходстве воздушной составляющей, при соответствующем превосходстве в наземных силах и средствах и так далее. Было ли у них такое превосходство? Нет. Тогда о чем здесь говорить? — заметил он.

По словам военного эксперта, ВСУ в теории действительно могли бы за относительно короткое время дойти до Мелитополя и двинуться дальше, однако без превосходства эти планы были обречены на неудачу. Не помогли украинской армии и данные космической разведки, которые Киеву передают США.

Дело даже не в данных со спутников, а в оценке этих данных. И применительно к ним в оценке собственных возможностей. И здесь уже вопросы к медикам, которые обслуживают украинское руководство, — иронично отметил собеседник NEWS.ru.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о срыве планов ВСУ лишить Россию сухопутного коридора в Крым. По его словам, отражение этой атаки стало основной задачей российских войск в 2023 году.

Герасимов отметил, что ВСУ планировали блокировать Мелитополь на 15-е сутки наступления, чтобы затем выйти к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом. Однако существенно продвинуться им не удалось: помешала эшелонированная оборона, выстроенная российскими военными.