Политик увидел признаки безумия в решениях Франции по Украине Политик Филиппо призвал Францию отказаться от идеи поставить ВСУ гаубицы Caesar

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Гаубица Caesar

Франция пообещала передать Вооруженным силам Украины гаубицы Caesar, которые обойдутся почти в €390 млн, отметил в Twitter (Х) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, это происходит в момент, когда даже Вашингтон отказывается поставлять Киеву оружие.

Франция произведет 78 Caesar для Украины [президента Владимира] Зеленского... Причем в момент, когда Украина проигрывает, когда сами американцы прекращают все поставки оружия и денег! Это безумие должно прекратиться. Выберем мир и прекратим разрушать себя ради пешки НАТО, — заявил политик.

Филиппо добавил, что производство Caesar по стоимости равносильно двум новым больницам. Политик упрекнул власти страны, что в свете готовности поддержать Украину они говорят, что у государства нет ресурсов для больных или пенсионеров Франции.

Ранее председатель комиссии сената по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен заявил, что Франция производит за год столько снарядов, сколько Вооруженные силы Украины тратят за несколько дней. По его словам, этого объема недостаточно, чтобы покрыть потребности украинской армии. Тем временем Киев, пояснил парламентарий, остро нуждается в новых поставках вооружения, в том числе ракет SCALP-EG и самоходных гаубиц Caesar.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и сообщил о намерении согласовать их в ходе своего визита в Киев в феврале. Он уточнил, что Париж намерен отправить 40 ракет SCALP и «сотни бомб».