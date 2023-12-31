Когда закончится СВО, итоги выборов в РФ и США: прогнозы на 2024 год Эксперты ожидают, что в наступающем году Россия и Запад заключат новый мировой договор

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В 2024 году России и США предстоит избрать президентов — от итогов этих выборов напрямую зависит, как будут развиваться вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и Украине. Чего ждать от избирательной кампании в РФ, почему Джо Байден может не дотянуть до переизбрания и когда закончится израильская операция против ХАМАС — в материале NEWS.ru.

Выборы президента России — 2024: кто будет участвовать, какими будут итоги

Россия провожает 2023 год, готовясь к президентским выборам. Голосование за нового главу государства будет проходить с 15 по 17 марта и станет знаковым для страны, ведь в нем впервые примут участие жители новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Пока о планах баллотироваться объявил один кандидат — действующий президент РФ Владимир Путин. О готовности его поддержать уже объявила партия «Единая Россия». Другие парламентские силы — ЛДПР и КПРФ — еще только готовятся выдвинуть своих кандидатов. Партия «Справедливая Россия — За правду» также приняла решение поддержать Путина, о чем должно быть официально объявлено на съезде 23 декабря.

Интриги в том, кто одержит победу, не будет, заявил в разговоре с NEWS.ru президент Центра развития региональной политики политолог Илья Гращенков. По его словам, в победе действующего президента сомневаться не приходится. Куда больше вопросов вызывает то, кто же окажется на втором месте после Путина.

«Основная интрига в том, кто будет бороться за второе место. ЛДПР сейчас — немного другая история после смерти Жириновского, у которой сменился не только лидер, но и месседж. Непонятно, кого выставят коммунисты — Зюганова или Сергея Левченко. Поэтому сюрприз в том, кто займет второе место и какая повестка будет доминировать — праворыночная или левопатерналистская», — пояснил он.

Однако о своей готовности выдвинуться заявили и другие кандидаты. Так, партия «Яблоко» начала сбор подписей за выдвижение основателя партии Григория Явлинского, а от «Гражданской инициативы», которая на президентских выборах 2018 года поддерживала журналистку Ксению Собчак, планирует баллотироваться член совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин. Кроме того, 17 декабря инициативная группа граждан поддержала выдвижение журналистки из Тверской области Екатерины Дунцовой.

Впрочем, говорить о том, что эти кандидаты действительно примут участие в выборах, пока рано, отметил политтехнолог Марат Баширов. Он напомнил, что выдвинуть свою кандидатуру — еще не значит быть зарегистрированным.

«Участие от любой другой партии, кроме парламентской, или в качестве самовыдвиженца ведет к тому, что нужно собирать 300 тысяч подписей — это очень много. Так что, думаю, новых зарегистрированных кандидатов ждать не стоит», — заметил он в разговоре с NEWS.ru.

Самым главным на предстоящих выборах, считает эксперт, будет обеспечить их легитимность и чистоту, что будет непросто. Перед штабом Путина, подчеркнул Баширов, встанет задача — не допустить громких информационных скандалов. Поэтому, уверен он, гораздо «веселее» будет понаблюдать за выборами в США.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Агитационный предвыборный билборд на одной из улиц в Симферополе

Выборы президента США — 2024: баллотируется ли Трамп, кто победит

Предвыборная кампания в Соединенных Штатах уже стартовала, несмотря на то что до голосования еще почти год. Пока что Республиканская и Демократическая партии определяются с кандидатами, но уже известно, что от демократов намерен баллотироваться на второй срок действующий президент Джо Байден, а экс-президент Дональд Трамп жаждет взять у него реванш.

Опрос общественного мнения, результаты которого в конце ноября обнародовала компания RealClearPolitics, показал, что миллиардер по популярности опережает действующего президента. Однако кампании обоих предполагаемых кандидатов разворачиваются на фоне крупных скандалов: Трамп рискует угодить в тюрьму по делу о попытке отменить итоги выборов 2020 года и беспорядках в Капитолии, а республиканцы в палате представителей Конгресса США пытаются добиться импичмента Байдена по обвинению в коррупции.

Сейчас обе основных партии проходят через этап праймериз, по итогам которого определятся претенденты на пост президента. По мнению Баширова, в качестве кандидатов они все же выберут Трампа и Байдена, однако предсказать результаты выборов пока сложно, потому что в США выборы президента непрямые: победителя определяет коллегия выборщиков. Немалую роль в том, кто же одержит победу, играет административный ресурс, подчеркивает эксперт.

«Многое зависит от того, какой в определенном штате губернатор, какая пропорция голосов в силовых структурах. Также непрозрачна система голосования, когда выбрать кандидата можно через почту, то есть один человек может проголосовать дважды за одного кандидата, а это уже жульничество», — пояснил он.

С точки зрения отбора кандидатов в президенты в США не все так однозначно, считает американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, несогласованность в американском истеблишменте вполне может привести к неожиданному исходу, в том числе к снятию кандидатуры Байдена и замене его другим членом Демпартии. Все дело в спорных решениях действующего президента и растущей популярности Трампа. Однако для этого демократам потребуется консолидироваться.

«Уже пишут, что Байден по всем вопросам проигрывает Трампу. Поэтому будут всякие попытки его заменить. Но для этого нужно, чтобы пришел условный Обама и предложил кандидата, который сможет всех примирить, договориться с Путиным и преодолеть проигрыш войн, развязанных Байденом», — заметил политолог в разговоре с NEWS.ru.

Впрочем, не исключает Дробницкий, возможна и сделка двух партий, по итогам которой из гонки выйдет и Трамп.

«Все может поменяться, если республиканцам предложат сделку, в рамках которой в администрацию условно войдут представители двух партий и будет закрыта южная граница, но взамен в выборах не будут участвовать ни Трамп, ни Байден», — говорит он.

Фото: Michael Gonzalez/Keystone Press Agency Президентская кампания Дональда Трампа

Конфликт на Украине в 2024 году: закончится ли СВО, поддержка США

С результатами выборов в России и США напрямую связывают дальнейший ход конфликта на Украине. Reuters со ссылкой на бывших и действующих помощников Дональда Трампа пишет, что в случае его победы Штаты могут перестать оказывать помощь Киеву.

Между тем Вашингтон — главный партнер Киева — уже заявляет об истощении ресурсов для поддержки украинской армии. 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил США, где лично встретился с Джо Байденом. На совместной пресс-конференции последний предупредил, что Штаты не смогут помогать ВСУ без дополнительного финансирования.

А 18 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби объявил, что до Нового года США направят Киеву еще один пакет военной помощи, после чего средства закончатся. Все дальнейшие транши нужно будет проводить через конгресс, который пока отказывается принимать такие решения.

В 2024 году, считает Дробницкий, позиция США по поддержке Украины продолжит «плыть». По словам эксперта, американцы не любят долгих конфликтов и еще не забыли о колоссальных расходах на войны в Ираке и Афганистане. Кроме того, параллельно Вашингтон поддерживает Израиль, а на горизонте маячит конфликт вокруг Тайваня — вряд ли у страны найдутся средства на поддержку всех боевых действий сразу.

«Конечно, в такой ситуации, когда есть два конфликта и еще один очень вероятен, ситуация не может не шататься. Денег Киеву постараются все же дать, но уже меньше — допустим, не 60 миллиардов, а все, что они смогут передать со складов армии США миллиардов на 30», — считает собеседник NEWS.ru.

О шатких позициях Украины заявляет и Марат Баширов. По его мнению, в новом году этот конфликт уйдет на второй план, в то время как Россия и Запад, а также Китай и страны Европы сосредоточатся на других вопросах, таких как заключение нового мирового договора, который урегулирует многие вопросы международного права и торговли.

«Украина в нем — лишь маленький абзац, так что вполне возможно, что часть территории, которую на сегодняшний день она еще контролирует, будет потеряна. Вернее, там не будет контроля Киева — он уйдет или к России, или к странам Восточной Европы, это касается в первую очередь западных областей», — полагает эксперт.

Баширов считает, что предварительные договоренности могут быть достигнуты уже в наступающем году, однако официально это соглашение оформится не ранее весны 2025-го, после вступления в должность нового президента США.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Операция Израиля в Газе: сколько продлится, чем закончится

Еще одним нерешенным вопросом остается конфликт на Ближнем Востоке, завершения которого в уходящем году ждать не приходится. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наземную операцию в секторе Газа, параллельно нанося удары по сектору Газа с воздуха. Последней крупной атакой стала бомбардировка лагеря беженцев в Джебалии на севере анклава, в результате которой погибли не менее 90 человек, в то время как общее количество жертв в Газе возросло почти до 20 тысяч.

Методы, которые применяет Израиль, подвергаются критике со стороны международного сообщества, в том числе и со стороны его главного партнера — США. 14 декабря в страну нанес визит советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Как позднее сообщил Джон Кирби, помощник Байдена задал израильскому руководству жесткие вопросы по поводу перехода к «операциям меньшей интенсивности» в Газе.

В будущем году Израилю действительно придется пересмотреть ход своей операции в регионе, рассказал NEWS.ru профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов. Он обратил внимание, что активные боевые действия слишком накладны, а также не приносят больших результатов с политической точки зрения.

«Операция будет идти еще некоторое время и поражать своей жестокостью, своей необузданностью. Может быть, она продлится еще в районе двух-трех месяцев, все-таки пока еще есть силы и резервы, снаряды и боеприпасы», — отметил он.

После этого и Израилю, и ХАМАС, и всему миру, полагает Вавилов, придется искать компромисс, который позволит враждующим народам сосуществовать в одном регионе. Единственным решением проблемы станет создание собственного государства для палестинцев.

Фото: Xinhua/Global Look Press Армия обороны Израиля

«Проблему нужно решать с самого начала, в корне, и об этом говорили неоднократно. Этот вопрос наверняка будет возникать вновь и вновь, в том числе в 2024 году. Нужно искать компромисс, а компромисс находится где-то посередине между позициями одной и другой стороны. Но так или иначе, без государства для палестинцев этот вопрос не решить», — подчеркнул он.

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