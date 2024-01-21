Украина сейчас копирует российскую систему обороны «линию Суровикина» - те же трехслойные системы окопов, танковые ловушки и опорные пункты, сообщает газета Telegraph. Однако укрепления, которые сейчас строят ВСУ, не смогут быть такими же крепкими и надежными, как российские, из-за того, что Киев планирует потом еще наступать, пишет издание.