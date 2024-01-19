Битва за Авдеевку 19 января: есть ли продвижение у ВС РФ, что у Марьинки

Фото: МО РФ

Российская армия продолжает атаковать позиции ВСУ со стороны Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ), передает WarGonzo. Что сейчас происходит у Марьинки, какие сегодня последние новости были с Донецкого направления, о чем пишут военкоры 19 января?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 19 января 2024 года

«На Донецком фронте — движение ВС РФ южнее Новомихайловки. Не на южных окраинах села. Также российские войска атаковали у Победы, Георгиевки и Невельского. Укрепрайон в Авдеевке штурмовали от Каменки и в районе коксохимического завода. Встречные бои в районе Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях). Атака российских войск у подконтрольной ВСУ Новобахмутовки (одноименный населенный пункт восточнее за ВС РФ)», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на южном фланге Авдеевского направления российской армии удалось продвинуться в районе Невельского и Первомайского.

«Враг в тылу возводит новые укрепления. Идут бои возле очистных сооружений в районе коксохимического завода», — сообщил источник.

Военкор Евгений Лисицын также рассказал, что на Авдеевском направлении российской армии удалось продвинуться в районе Невельского.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Наши бойцы продавили оборону врага на 550 м вглубь. В этом районе противник вовсю готовит запасные позиции, строя оборонительные сооружения», — отметил он.

«НгП раZVедка» передает, что на Авдеевском участке ВС РФ ведут наступательные действия в районе н. п. Первомайское.

«Идут бои в районе очистных сооружений в районе АКХЗ. Также нашими тиграми взят ряд опорных пунктов юго-восточнее золоотвала (приснопамятного террикона) Авдеевского коксохимического завода со стороны н. п. Каменка. На Марьинском участке идут бои в районе н. п. Георгиевка. Продолжаются бои в районе н. п. Новомихайловка», — добавил источник.

«Рыбарь» рассказал о главных событиях на Авдеевском направлении.

«Несмотря на то что Авдеевку до нового года окружить не получилось, боевые действия на участке никто не останавливал. Основное внимание уделяется массированным ударам по местам дислокации украинских подразделений авиацией и артиллерией. Но, несмотря на огневой контроль над маршрутами выдвижения украинских формирований, подразделения ВСУ все равно сохраняют возможность проведения ротации на позициях: пару дней назад в Авдеевку были переброшены группы из состава 110 обмр ВСУ. На северо-восточной окраине Петровского (Степового) по-прежнему продолжаются боестолкновения, село в серой зоне», — отметили авторы канала.

Фото: МО РФ

«Рыбарь» сообщил, что ВС РФ сосредоточены на расширении зоны контроля к востоку от Авдеевского коксохимического завода.

«Штурма завода пока нет, но ВС РФ наступают вдоль отстойников к юго-востоку от очистных сооружений и в полях в направлении Авдеевского песчаного карьера „Голубые озёра“. Со стороны Каменки переброшены российские подкрепления для усиления натиска: 18 января удалось дойти до окраин улицы Колосова и Леваневского. Не стихают боевые действия к западу от Донецкой фильтровальной станции и промзоны в парке Духовности. Со стороны Новоавдеевского пруда ВС РФ продвигаются вдоль северо-восточной окраины Первомайского. К северу от Опытного ВС РФ не оставляют попыток занять серую зону под микрорайоном „Химик“. Задачу по блокированию укрепрайона по рубежу Степовое — Ласточкино — Северное никто не снимал, но пока ее реализовать не выходит. Судя по всему, в командовании российской группировки войск решили сосредоточить основные усилия на зачистке дачного сектора вокруг Авдеевки и „срезании“ серых зон», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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