Боец Бабай рассказал, как выманил на себя дроны ВСУ Боец ВС России рассказал, что сбил из автомата два БПЛА и увернулся от третьего

Фото: МО РФ

Боец с позывным Бабай, выманивший на себя дрон-камикадзе ВСУ, рассказал, что вышел против БПЛА ради защиты товарищей и командира, в результате боя он сбил из автомата два беспилотника и увернулся от третьего. В беседе с военным корреспондентом Анастасией Бартеневой 46-летний служащий отметил, что смог уклониться от дрона благодаря опытным командирам, которые его обучали.

Дрон прилетел, я начал стрелять по дрону. Сзади меня стоял, получается, младше меня [сослуживец], сзади нас стоял командир. Я начал его лупить [беспилотник], чтобы командира не задели. Три штуки я уронил, — поделился Бабай.

Бабай был мобилизован из Челябинской области. В разговоре с военкором мужчина поблагодарил инструкторов, которые занимались его подготовкой, а также передал привет своей супруге.

Как сообщалось ранее, бойцы российской группировки «Запад» успешно отбросили штурмовые подразделения противника у Синьковки. По словам начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского, положение российской армии на данном участке фронта было улучшено благодаря поддержке артиллерии и авиации.

Кроме того, экипаж российского танка Т-90 в составе Южной группировки войск на Артемовском направлении прямой наводкой уничтожил место размещения 12 бойцов ВСУ. Также в Минобороны сообщили об уничтожении расчетами зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» российской группировки «Запад» двух разведывательных беспилотников «Лелека-100» и «Фурия» ВСУ на Купянском направлении.