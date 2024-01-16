ЗРК «Тор» уничтожил два разведывательных украинских БПЛА под Купянском

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» российской группировки войск «Запад» уничтожил два разведывательных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) «Лелека-100» и «Фурия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Там уточнили, что противник использовал беспилотники для корректировки и наведения целей артиллерии и танков.

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил два разведывательных беспилотных летательных аппарата «Лелека-100» и «Фурия» боевиков ВСУ на Купянском направлении. В ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение, — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что танкисты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили с закрытой позиции замаскированный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении. В Минобороны РФ отметили, что цель была ликвидирована с трех выстрелов. Экипаж танка имеет на своем счету не один десяток пораженных целей, включая опорные пункты, МТЛБ, артиллерийские орудия и живую силу противника. После выполнения боевой задачи машина покинула огневую позицию.

До этого Минобороны РФ заявило об уничтожении FPV-дроном бронеавтомобиля ВСУ на Купянском направлении. По данным ведомства, транспорт противника попал под удар во время движения по полю вдоль лесополосы. Кроме того, на данном направлении расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ликвидирована группа пехоты ВСУ. Солдаты противника были замечены во время воздушной разведки беспилотников.