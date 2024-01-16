Бойцы группировки «Запад» отбросили штурмовые группы ВСУ у Синьковки

Фото: МО РФ

Подразделения группировки ВС России «Запад» отбросили в юго-западном направлении штурмовую группу 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Синьковки, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского. Российским военнослужащим удалось оттеснить противника при поддержке авиации и артиллерии.

Подразделение группировки войск «Запад» в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении <...>. Противник вынужден был отойти в юго-западном направлении, — сказал Зыбинский.

Кроме того, экипаж российского танка Т-90 в составе Южной группировки войск на Артемовском направлении прямой наводкой уничтожил место размещения 12 бойцов ВСУ.

Также в Минобороны рассказали об уничтожении расчетами зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» российской группировки «Запад» двух разведывательных беспилотников «Лелека-100» и «Фурия» ВСУ на Купянском направлении. Противник использовал дроны для корректировки и наведения целей артиллерии и танков.

Штурмовик группировки войск «Запад» рассказал о захвате позиций ВСУ на Купянском направлении, в ходе которого удалось взять в плен украинских военнослужащих. Командир штурмовой группы с позывным Ларек отметил, что у противника не было никакой связи со своими подразделениями.