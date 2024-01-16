Российские танкисты прямой наводкой уничтожили дом с бойцами ВСУ МО РФ: Т-90М уничтожил 12 бойцов ВСУ в доме на Артемовском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экипаж российского танка Т-90М прямой наводкой уничтожил место размещения 12 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что действовали танкисты Южной группировки войск.

После получения от оператора БПЛА координат дома, в котором собралась группа из 12 украинских националистов, экипаж танка Т-90М «Прорыв» ВС РФ незамедлительно выдвинулся на позиции на переднем крае и прямой наводкой нанес огневой удар, отработав по выданным координатам, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что танкисты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили с закрытой позиции замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. В Министерстве обороны РФ отметили, что цель была ликвидирована с трех выстрелов. По данным ведомства, экипаж танка имеет на своем счету не один десяток пораженных целей, включая опорные пункты, МТЛБ, артиллерийские орудия и живую силу противника. После выполнения боевой задачи машина покинула огневую позицию.

Кроме того, расчеты РСЗО «Град» воздушно-десантных войск Южной группировки сил России успешно атаковали позиции украинской пехоты в районе Артемовского направления. Как отмечалось, при достижении огневых позиций десантники-артиллеристы выпускают 122-мм осколочно-фугасные снаряды, обеспечивая широкий охват огнем обширной территории. При этом важную роль в точном наведении артиллерийских ударов играют беспилотные летательные аппараты.