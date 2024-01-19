Российский солдат в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ

Фото: МО РФ

Боец 1-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ с позывным Малой в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ, сообщил Telegram-канал WarGonzo. Опубликовано видео с беспилотника, на котором видно, как военнослужащий штурмует позицию противника.

Не секрет, что наши бойцы на протяжении всей военной операции демонстрируют чудеса героизма и храбрости. Иногда один боец нашей армии способен выполнить задачу, которую, обычно, выполняет целое отделение, а иногда даже и целый взвод, — пишет автор.

Ранее российский боец с позывным Бабай рассказал, как ради защиты боевых товарищей и командира обезвредил два беспилотника ВСУ, которые сбил из автомата, после чего сумел увернуться от удара третьего дрона. О военнослужащем известно, что он был мобилизован из Челябинской области. В беседе с военкором Анастасией Бертеневой он впервые увидел кадры отражения атаки.

Боец спецназа "Ахмат" с позывным Аид ранее сообщил, что на Кременском направлении ВС РФ впервые столкнулись с женской ротой ВСУ. По его словам, украинское подразделение, вероятно, состоит из добровольцев, называется "К-2" и приписано к 54-й бригаде ВСУ. Боец признался, что украинки хорошо владеют беспилотниками, а оценить их снайперскую работу пока не успели.