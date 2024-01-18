ВС РФ взяли под контроль село Веселое в ДНР. Как это повлияет на ход СВО?

Фото: МО РФ

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Веселое в ДНР, заявили в Минобороны РФ. Что это значит и как повлияет на ход СВО?

Какое значение имеет село Веселое

«Наши бойцы освободили Веселое в ДНР. Поздравляю всех, кто методично выбивал врага с этой территории. Знающие люди объяснили, почему это важно. Веселое — это не просто какой-то поселок на карте. Его взятие дает возможность выйти к другим важным населенным пунктам, а оттуда — к трассе на Северск. Для нас это расширение линии фронта, а для противника — еще одна засада», — написала в авторском Telegram-канале Маргарита Симоньян.

Канал «Военная хроника» объяснил, что после взятия ВС РФ села Веселое боевые действия на этом участке фронта будут постепенно смещаться на запад.

«Фронт между Соледаром и Артемовском пополнился еще одной точкой, на которую ВСУ в ближайшее время будут вынуждены отвлекать дефицитные резервы. Раздергивание фронта, судя по всему, продолжается», — добавили авторы канала.

Военный эксперт Борис Рожин отметил, что взятие Веселого на Северском выступе стало следствием действий ВС РФ на флангах позиций ВСУ, что вынудило украинцев оставить рубежи и отойти из села.

Как ВС РФ брали под контроль село Веселое

Сегодня утром военкор Евгений Лисицын написал, что на Северском направлении у Веселого российские войска подошли вплотную во фланг крупной позиции ВСУ, взятие которой лишит село тактического значения.

«При одновременных атаках у Белогоровки и Веселого для Северской группировки ВСУ возникает серьезная угроза», — сообщал он.

«Рыбарь» также утром передавал, что на Северском направлении в районе Спорного продолжаются тяжелые бои — развалины поселка обрабатывает российская артиллерия.

«Южнее, в Веселом, российские войска пытаются занять окраины и ведут бои в окрестностях Белогоровки», — отмечали авторы канала.

Фото: МО РФ

Какое значение имеет Северск для ВСУ и ВС РФ

«Взятие Северска так же важно, как и Часова Яра и Константиновки на Бахмутском (Артемовском) участке ЛБС. Северский выступ, как и сосредоточенная здесь резервная группировка ВСУ, выполняют стратегическую задачу, прикрывая восточное направление Славянско-Краматорской агломерации. Переходя к стратегической обороне, командование противника допускает возможность потери Северска и Часова Яра, о чем в общих чертах заявил главком ВСУ Валерий Залужный на пресс-конференции 26 декабря прошлого года. Потеря Северска оценивается и западными военными аналитиками как реальная перспектива, при относительно незначительных потерях для ВС РФ. Причиной тому — сложившаяся выгодная оперативная конфигурация фронта на данном участке (выступ). Многие задаются вопросом, почему при высокой плотности боев юго-западнее Бахмута со стороны Северска ВСУ не предпринимали активных действий на Соледарском направлении. Ответ прост — Северская группировка подчинена напрямую командованию оперативно-стратегической группировки „Хортица“, а все действия ВСУ на Бахмутском направлении отнесены к зоне ответственности оперативно-тактических группировок „Соледар“ и „Бахмут“. Поскольку Краснолиманское и Купянское направления охвачены командованием ОТГ „Лиман“ (входит в состав ОСГ „Хортица“), Северской группировке отводилась стратегическая роль — прикрывать дорогу на Славянск и направления на Красный Лиман и Серебрянский лес. По оценкам командования ОСГ „Хортица“, соотношение севернее Соледара примерно 1:5 в нашу пользу», — рассказал Борис Рожин.

Военный эксперт также напомнил, что в течение декабря ВКС РФ поразили ряд укреплений ВСУ южнее Федоровки, Раздоловки и в районе Веселого, атаковав вдоль ж/д, а также в районе Спорного.

«В нескольких местах нам удалось прорвать главные линии обороны противника, который не ожидал здесь нашего наступления. Сейчас ВСУ пытаются удержать направление на Северск с юга, в полосе Васюковка — Николаевка — Раздоловка, и не допустить нашего прорыва через Федоровку и Звановку. Нельзя сказать, что оборона противника здесь рыхлая, напротив, имеется ряд крупных опорников, множество укрытий для техники по обеим сторонам ж/д-ветки Бахмут — Северск. Единственная транспортная артерия, снабжающая Северскую группировку, это дорога на Славянск через Рай-Александровку и Николаевку (44 км), которая проходит через развилку в н. п. Свято-Покровское юго-западнее Северска. Здесь мы имеем мощный укрепрайон противника, расположенный преимущественно на высотах. Если продавить оборону ВСУ в указанной выше полосе и перерезать обозначенный участок трассы, крупные по численности силы противника окажутся в тактическом окружении — в условиях изоляции от остальных войск. При таком раскладе положение противника, равно как и оперативная конфигурация Северского выступа, будут в разы хуже, чем, к примеру, Авдеевского гарнизона, который худо-бедно, но сохраняет устойчивость каналов снабжения и переброски резервов», — добавил Рожин.

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