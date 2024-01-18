Изделие уже испытано. Какое новое вооружение показали Шойгу в Подмосковье?

Фото: МО РФ

Гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов доложил министру обороны России Сергею Шойгу, что мощность авиационной ракеты дальностью 310 км увеличена в два раза, ее боевая часть теперь составляет 800 кг. Что об этом известно, какое еще вооружение показали главе военного ведомства?

Что потребовал сделать Шойгу во время проверки ГосМКБ «Радуга»

В Минобороны РФ рассказали, что Шойгу проверил в Подмосковье выполнение гособоронзаказа на ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), основу последних разработок которого составляют управляемые ракеты.

«Шойгу проверил ход выполнения ГОЗ на ГосМКБ „Радуга“, где выпускают управляемые ракеты. Министр обороны осмотрел перспективные образцы ракетного вооружения», — говорится в сообщении военного ведомства.

Министру обороны РФ представили крылатые ракеты класса «воздух-земля», противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также перспективные образцы управляемого ракетного вооружения, пояснили в пресс-службе ведомства.

Генеральный директор МКБ «Радуга» Сергей Богатиков доложил министру обороны, что дальность одного из изделий, производство которого было увеличено в соответствии с гособоронзаказом, составляет 250 км. Шойгу, в свою очередь, потребовал увеличить дальность с 250 до 300 км, отметили в Минобороны.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу потребовал увеличить дальность до 300 км и более», — говорится в сообщении.

Что известно о ракете, мощность которой увеличили в два раза

Борис Обносов рассказал Сергею Шойгу, что ракета с дальностью поражения более 300 км и с увеличенной мощностью с 450 кг до 800 кг уже прошла испытания.

Фото: МО РФ

«Мы удешевили ракету и в два раза увеличили мощность изделия», — добавил он.

Министр обороны подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы подобного вооружения было достаточно для нужд СВО.

«У нас каждый день идет расход, каждый день поражение. Точно так же и здесь должно все быть организовано на производстве», — сказал министр обороны.

Также Сергей Богатиков отметил, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала проведения СВО объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены кратно, по некоторым показателям — в восемь раз.

Когда Шойгу последний раз приезжал с проверкой выполнения гособоронзаказа

12 января сообщалось, что Сергей Шойгу проинспектировал работу предприятия «Тактическое ракетное вооружение», а также отметил рост количества и качества производимых корпорацией ракет.

Министр обороны РФ поставил задачу не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их.

По итогам проверки предприятия Шойгу провел совещание с руководством предприятий и профильных органов военного управления, отметив, что управляемые модули планирования и коррекции для оснащения авиабомб калибра 250, 500 и 1500 кг успешно зарекомендовали себя в ходе СВО.

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