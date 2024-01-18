Появилось видео посещения Шойгу цехов по производству ракет в КБ «Радуга»

Фото: МО РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в подмосковном КБ «Радуга», кадры посещения цехов по производству ракет опубликовала пресс-служба Минобороны. Главе ведомства представили крылатые ракеты класса «воздух — земля», противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также перспективные образцы вооружений.

Директор КБ рассказал Шойгу, что с начала СВО объемы выпуска некоторых изделий выросли в восемь раз. Он отметил, что предприятие работает в круглосуточном режиме. Шойгу в свою очередь поставил задачу увеличить дальность одной из выпускающихся управляемых ракет с 250 до 300 км.

На прошлой неделе Шойгу также посетил с инспекцией предприятие «Тактическое ракетное вооружение». Министр отметил рост количества и качества производимых ракет и заявил о необходимости продолжать наращивать объемы выпускаемой продукции, в первую очередь высокоточного оружия.

Также в начале января Шойгу заявил о необходимости усилить средства связи и разведки, применяемые российской армией. По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, в ближайшем будущем космические системы ВС РФ могут усилить за счет запуска отдельных терминалов, подобных американским Starlink.