Военэксперт объяснил, почему Шойгу заговорил об усилении разведки и связи Военэксперт Матвийчук: ВС России могут получить терминалы — аналоги Starlink

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что министр обороны РФ Сергей Шойгу упомянул о необходимости усилить средства связи и разведки, так как ВС РФ нуждаются в дополнительных спутниковых системах и БПЛА. Собеседник не исключил, что армия нарастит в ближайшем будущем орбитальную группировку, так как гражданские летательные аппараты использовать нельзя. По его словам, Москва может получить терминалы, аналогичные американским Starlink.

Предположу, что космические связь и разведку в ближайшем будущем усилят с помощью запуска новых отдельных терминалов, подобных американским Starlink. Не исключу, что они уже прошли экспериментальные испытания. Это так называемый военный интернет. Гражданские спутники, способные передавать изображения высокой четкости, использовать мы не можем. Военным нужны закрытые источники информации, которые невозможно перехватить, — считает Матвийчук.

По его словам, Россия располагает разведкой трех типов: наземной, воздушной и космической. Эксперт предположил, что последней не хватает спутников на оперативно-стратегическом и оперативно-тактическом уровнях.

Оперативно-стратегический уровень мы смогли выправить, он отставал, но мы нарастили спутниковую группировку, судя по всему, способную вести оптико-электронную разведку, радио-техническую разведку, детальную фотосъемку. Но усиление, судя по всему, получит оперативно-тактический уровень, чтобы от бригады до батальона и от батальона до армейского корпуса обеспечить новейшими средствами разведки, в том числе артиллерийскими, — рассказал Матвийчук.

Шойгу 9 января анонсировал повышение возможностей спутниковой группировки и эффективности разведки, передает пресс-служба Минобороны РФ. Глава ведомства добавил, что в планы МО РФ также входит совершенствование формы и способов применения войск, актуализация положений боевых документов, уставов и наставлений.

Ранее военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что развитие оружия в сфере лазерных технологий является одним из приоритетов в работе военно-промышленного комплекса. Россия наряду с другими армиями мира участвует в гонке вооружений по этой отрасли, пояснил он.

По словам военного эксперта, особенно активно развитием лазерного оружия занимаются США, Китай и страны Европы. Производители в этих государствах учитывают, что на борту военных самолетов должны быть лазеры.

В сентябре на полях Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что ведется работа над созданием оружия, основанного на новых физических принципах. По словам главы государства, это поможет обеспечить безопасность страны. Речь идет о перспективных вооружениях, к которым относится лазерное, инфразвуковое и радиочастотное оружие.