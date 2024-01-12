Появилось видео посещения Шойгу предприятия по производству ракет Шойгу проинспектировал работу корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Фото: МО РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал работу предприятия «Тактическое ракетное вооружение». Глава военного ведомства отметил рост количества и качества производимых корпорацией ракет. Он также заявил о необходимости продолжать наращивать количественные показатели — в первую очередь высокоточных боеприпасов. Видео посещения предприятия опубликовал Telegram-канал Colonelcassad.

Шойгу также проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии. В частности, он осмотрел производственные цеха и ознакомился с технологическим процессом сборки высокоточных средств поражения. Кроме того, министр оценил используемые вооруженными силами управляемые модули планирования и коррекции (УМПК). Ими оснащают авиационные бомбы. По словам главы Минобороны, они хорошо зарекомендовали себя в ходе СВО.

Ранее, подводя итоги 2023 года, Шойгу отметил, что главная задача российской армии по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена. По его словам, этому способствовал ряд определяющих факторов, в число которых вошли создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники.