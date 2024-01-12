Шойгу поручил модернизировать обычные боеприпасы в высокоточные

Фото: МО РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил специалистам корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) модернизировать обычные боеприпасы в высокоточные, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей министерства. По данным ведомства, речь идет о модернизации тех категорий боеприпасов, которые имеются в достаточном количестве.

Глава ведомства поставил задачу не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их, то есть переводить отдельную линейку боеприпасов из разряда обычных в категорию высокоточных, — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Министр также проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии. В частности, он посетил производственные цеха КТРВ и ознакомился с технологическим процессом сборки высокоточных средств поражения. Кроме того, глава оборонного дал оценку используемым российской армией управляемым модулям планирования и коррекции (УМПК). Они устанавливаются на авиационные бомбы. По словам Шойгу, они хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции на Украине.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов ранее заявил, что командование флота сформирует новые подразделения морской пехоты. Всего планируется сформировать пять дивизий и одну бригаду.