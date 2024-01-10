Пять дивизий и бригада морской пехоты будут сформированы в среднесрочной перспективе в Военно-морском флоте (ВМФ) РФ, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов газете «Красная звезда». По его словам, это связно с усилением боевых возможностей «этого рода сил».