Пять дивизий и бригада морской пехоты будут сформированы в среднесрочной перспективе в Военно-морском флоте (ВМФ) РФ, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов газете «Красная звезда». По его словам, это связно с усилением боевых возможностей «этого рода сил».
В целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии - в бригаду, - сказал Евменов.