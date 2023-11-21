Шойгу сообщил о переподчинении флотов главкому ВМФ России Шойгу: все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят непосредственно главкому ВМФ

Фото: МО РФ

Все флоты и Каспийская флотилия будут переподчинены непосредственно главкому ВМФ России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает «Интерфакс». По его словам, эта работа уже завершается, реорганизация позволит улучшить управляемость и внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок.

Завершается работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии непосредственно главнокомандующему Военно-Морским Флотом. Это даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами, внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок Военно-Морского Флота в современных условиях, — сказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что, несмотря на переподчинение флотов главкому Военно-Морского Флота, он и Главный штаб ВМФ не изменят локацию и останутся в Санкт-Петербурге. До последнего времени три флота, а именно Балтийский, Тихоокеанский и Черноморский, вместе с Каспийской флотилией подчинялись соответствующим военным округам. Северный флот являлся объединенным стратегическим командованием, имеющим статус военного округа.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец ранее заявил, что российская армия традиционно проводит реформы, возвращаясь в итоге к старым традициям. Так он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения, что четыре флота и Каспийская флотилия вернутся в непосредственное подчинение главнокомандующему Военно-Морским Флотом России Николаю Евменову.