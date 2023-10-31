«К отцовским реформам»: Баранец о подчинении четырех флотов главкому ВМФ Баранец поддержал идею вернуть все российские флоты в подчинение главкому ВМФ

Фото: kremlin.ru

Николай Евменов (в центре

Российская армия традиционно проводит реформы, возвращаясь в итоге к старым традициям, заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец. Так он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения, что четыре флота и Каспийская флотилия вернутся в непосредственное подчинение главнокомандующему Военно-морским флотом России Николаю Евменову. По словам Баранца, как в свое время подчинялись все флоты главкому штаба, так и сейчас должны подчиняться.

В российской армии традиционно идет реформа реформ. Одни строятся, ломаются, затем возвращаемся к старым добрым отцовским реформам, которые не подводили. Эта тенденция есть. Например, Северный флот еще до недавнего времени был в статусе отдельного военного округа. Он играл самостоятельную роль, но практика показала, что это не катит, что надо отказываться, потому что новая идея. Шаг вперед — два шага назад. Вот так мы все и реформируем, — отметил военный обозреватель.

Баранец напомнил про правильный ход главы Министерства обороны Сергея Шойгу, когда он в свое время возродил Таманскую и Кантемировскую дивизии, которые были переформированы в бригады в ходе военной реформы. Эксперт надеется, что через некоторое время главком ВМФ будет полностью руководить флотом и никто не будет ему в этом мешать.

Когда-то мы взяли и поломали дивизии, сделали две бригады из одной дивизии, той же знаменитой Кантемировской. Потом почесали репу, пришел Шойгу, увидел, что это глупость, и снова вернул прославленные дивизии. Я буду теперь молить бога, чтобы через некоторое время главком ВМФ руководил флотом и никто бы ему не мешал, чтобы не было такого, что утром дают одно задание, а вечером другое. Все флоты как подчинялись главкому штаба — главкому ВМФ, так они и должны подчиняться. Какие тут могут быть вопросы? — заключил обозреватель.

О переподчинении всех флотов ВМФ России ранее сообщил источник ТАСС. По его информации, четыре флота и Каспийская флотилия вернутся в подчинение главкома уже к 1 декабря. В Минобороны эту информацию пока не подтверждали.