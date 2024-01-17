Последние новости для российских пенсионеров 17 января: выплаты, льготы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 февраля 2024 года ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) будут проиндексированы на 7,4% и затронут более 1 млн человек, заявил экономист Анатолий Фараонов. Когда будет следующее повышение пенсий?

Кому повысят пенсии с 1 февраля

По словам Фараонова, увеличение выплат на 7,4% коснется федеральных льготников, например, ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, Героев Труда, чернобыльцев и инвалидов всех трех групп.

«Размер выплаты будет зависеть от категории льготника, способа получения набора социальных услуг, региона проживания», — уточнил экономист.

Кроме ЕДВ будет увеличена денежная компенсация за набор социальных услуг (НСУ). Эти услуги включают обеспечение лекарствами, санаторно-курортное лечение, транспортные расходы до санатория и обратно, а также поездки на электричках.

«Инвалидам I группы полагается ежемесячная денежная выплата 3 488,21 рубля, но при отказе от соцпакета она увеличится до 4 957,95 рубля. Для инвалидов II группы и детей-инвалидов размер ЕДВ равен 2 071,02 рубя, а при отказе от НСУ — 3 540,76 рубля. Для инвалидов III группы ЕДВ равен 1 364,66 рубля, а при отказе от НСУ — 2 834,40 рубля», — подчеркнул Фарафонов комментарии Aif.

Когда будет следующее повышение пенсий в этом году

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Выплату увеличат с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за 2023 год, то есть на 7,5%.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб пояснила, что размер выплат у всех разный, поэтому и суммы будут отличаться после увеличения пенсий.

«Социальную пенсию повысят с 1 апреля. Она также увеличится на 7,5%. Поскольку у каждой категории получателей разная сумма пенсии, то и конечный размер после повышения будет различаться», — сказала парламентарий.

Она напомнила, что для индексации выплат не нужно писать каких-либо заявлений, потому что система работает автоматически.

«Уже достаточно длительный период времени наша единая государственная информационная система социального обеспечения позволяет все такие выплаты индексировать в беззаявительном, проактивном режиме», — резюмировала Светлана Бессараб.

Какую пенсию хотят получать россияне

Сервис по поиску работы Superjob опубликовал результаты опроса, которые говорят о том, что среднестатистический работающий житель России мечтает получать пенсию в размере 47,6 тысячи рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года были проиндексированы на 7,5%. По данным Социального фонда России, в ноябре 2023 года средний размер пенсионного обеспечения для неработающих составил 20 262,40 рубля (по стране в целом). Достойной же пенсией, по мнению экономически активных россиян, является сумма почти в 2,5 раза больше — 47 600 рублей в месяц», — говорится в публикации.

По словам депутата Госдумы РФ Никиты Чаплина, в России пенсии в районе 50 тысяч рублей в месяц получают военные, ветераны, жители районов Крайнего Севера, космонавты и ряд других категорий граждан.

«Не стоит пугаться, так как в России достаточно большая доля тех, у кого пенсия более 50 тысяч рублей: военнослужащие, ветераны, жители Севера, космонавты, заслуженные работники различных сфер и другие специальные категории пенсионеров. Кроме того, есть перечень сезонных работ, стаж за которые начисляется как за полноценный период», — сказал он.

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