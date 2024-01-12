Названы категории россиян, имеющие право на пенсию 50 тысяч рублей Депутат Чаплин: пенсии от 50 тысяч рублей получают военные, ветераны и северяне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсию 50 тысяч рублей в месяц получают в России военные, ветераны, жители районов Крайнего Севера, космонавты и ряд других категорий граждан, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что пенсию 50 тысяч рублей обеспечит накопление минимум 343 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), но придется получать от 150 тысяч рублей в месяц.

Не стоит пугаться, так как в России достаточно большая доля тех, у кого пенсия более 50 тысяч рублей: военнослужащие, ветераны, жители Севера, космонавты, заслуженные работники различных сфер и другие специальные категории пенсионеров. Кроме того, есть перечень сезонных работ, стаж за которые начисляется как за полноценный период. Для них иначе рассчитываются стаж и отчисления, — заявил Чаплин.

Парламентарий напомнил, что с 2024-го минимальный стаж для назначения страховой пенсии — 15 лет, при этом мужчина должен быть не младше 63 лет, а женщина — не младше 58 лет. Собеседник добавил, что стаж начисляется только за периоды трудовой деятельности, в которые были отчисления страховых взносов.

Чаплин уточнил, что некоторые нетрудовые периоды также засчитываются в стаж: при уходе за ребенком до 1,5 года или за инвалидом, а также в периоде пособий по безработице. По его словам, стаж свыше 15 лет не влияет на размер страховой пенсии: выплата зависит от количества пенсионных коэффициентов.

Пенсия в размере 20 тысяч рублей потребует накопления 100 индивидуальных пенсионных коэффициентов (у граждан 58–60 лет столько уже накоплено), 30 тысяч рублей — 181 ИПК, 40 тысяч — 262 ИПК. А вот те, кто претендует на пенсию 50 тысяч рублей, должны заработать 343 ИПК, — рассказал Чаплин.

Ранее Чаплин напомнил, что с 1 января в России на 18,5% увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Теперь он составляет 19 242 рубля. На 7,5% проиндексирован размер страховой пенсии по старости и инвалидности. Увеличение коснется неработающих пенсионеров, граждан с инвалидностью, военных с гражданскими выплатами и лиц, потерявших кормильца.