Стало известно, когда в России повысят социальную пенсию Депутат Бессараб: социальную пенсию в России повысят 1 апреля 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальную пенсию в России повысят 1 апреля 2024 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Москвой 24» парламентарий подчеркнула, что сумма выплат вырастет на 7,5%. Индексация затронет инвалидов, детей, потерявших одного или обоих родителей, и граждан, которые получают социальную пенсию по старости.

Социальную пенсию повысят с 1 апреля. Она <...> увеличится на 7,5%. Поскольку у каждой категории получателей разная сумма пенсии, то и конечный размер после повышения будет различаться, — уточнила депутат.

Для индексации не нужно писать никаких заявлений — этот процесс проводится автоматически. Парламентарий отметила, что благодаря единой государственной информационной системе соцобеспечения пенсии можно индексировать в беззаявительном режиме. Бессараб напомнила, что с 1 января был произведен перерасчет страховых выплат неработающим пенсионерам. Размер индексации составил 7,5%.

Ранее стало известно, что программа долгосрочных сбережений (ПДС) граждан начнет работать в России в 2024 году, она позволит самостоятельно копить пенсию, при этом государство будет софинансировать вложения на сумму до 36 тысяч в год. Начать получать выплаты по ПДС можно будет уже через 15 лет после вступления в программу.