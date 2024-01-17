Что за акция протеста в Башкирии 17 января, кто такой Фаиль Алсынов

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Фаиль Алсынов

В башкирском Баймаке начались столкновения между полицией и протестующими после того, как местного активиста и защитника природы Фаиля Алсынова (Алчинов) суд приговорил к четырем годам лишения свободы. Что известно о митинге, кто начал акцию протеста, при чем тут сбои в WhatsApp, какие последние новости?

Что известно про уголовное дело Алсынова

Судом было установлено, что 28 апреля 2023 года Алсынов выступил на сходе граждан возле сельского дома культуры с речью негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии.

«Алчинов признан судом виновным в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, совершенные публично лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.

Отмечается, что он будет отбывать срок в колонии общего режима.

«Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Алчинов взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу», — подчеркнули в пресс-службе судов Башкортостана.

Что сейчас происходит в Баймаке

Портал Ufa1.ru сообщает, что после оглашения приговора Алсынову в городе начались столкновения сотрудников правоохранительных органов с протестующими, которые не согласны с решением суда. Отмечается, что стычки с силовиками начались, когда адвокат активиста Ильнура Суюндукова рассказала про приговор суда.

По данным источника Telegram-канала «Осторожно, новости», после столкновения с полицией были задержаны пять человек.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Сотрудники силовых ведомств с дубинками и щитами начали теснить толпу, произошла стычка, нескольких людей, которые пришли к суду, повалили на снег и оттащили. По словам очевидцев, были задержаны пять человек», — говорится в публикации.

Telegram-канал SOTA (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что правоохранители могли применить слезоточивый газ в ходе стычек с протестующими, которые собрались у здания суда. К месту инцидента приехали медики, чтобы оказать помощь порядка 20 протестующим, добавил источник.

По информации Telegram-канала Baza, сейчас в Баймаке собралось около 2000 протестующих и порядка 600 сотрудников правоохранительных органов.

«Полицейские теснят протестующих, те кидают в них снегом и льдом. По данным Baza, у суда находятся более 600 сотрудников полиции и около двух тысяч протестующих. Очевидцы сообщают, что полицейские применили слезоточивый газ», — сообщают авторы Telegram-канала.

Как могут быть связаны сбои в WhatsApp и митинг в Баймаке

По данным канала Baza, в нескольких регионах России произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp, в том числе в Башкортостане.

«Мессенджер грузится у жителей региона очень медленно, сообщения почти не приходят и не отправляются. Плохо работает приложение на смартфонах и веб-версия WhatsApp», — отмечается в сообщении.

Авторы Telegram-канала предполагают, что сбои могут быть связаны с акцией, которую организовали жители Баймака в поддержку осужденного активиста Алсынова.

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