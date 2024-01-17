К месту массовых протестов в Башкирии приехала скорая помощь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К суду в Башкирии, где выносили приговор Фаилю Алсынову, приехала скорая помощь, передает Telegram-канал SOTA (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Помощь медиков потребовалась примерно 20 участникам акции протеста. В основном все жалуются на резь в глазах из-за распыленного в зале газа.

В том числе от аэрозоля пострадал один из сотрудников скорой помощи. У одной из женщин сломана нога. По словам фельдшера, протестующие не мешают работе медиков.

RTVi отмечает, что сейчас у суда находятся тысячи протестующих. Они скандируют «Позор!» в адрес силовиков, которые задерживают участников протестной акции.

Ранее сообщалось, что слезоточивый газ у территории суда начал применять ОМОН. Баймакский районный суд Башкирии приговорил защитника шихана Куштау Фаиля Алсынова к четырем годам лишения свободы. Активиста признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ). Дело против активиста возбудили в августе 2023 года. Причиной стала произнесенная им речь во время согласованного митинга за охрану природы Зауралья и горного хребта Ирандык.