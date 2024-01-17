Защитнику природы из Башкирии вынесли приговор на глазах протестующих В Башкирии защитника природы Алсынова приговорили к четырем годам колонии

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Фаиль Алсынов

Баймакский районный суд Башкирии приговорил защитника шихана Куштау Фаиля Алсынова к четырем годам лишения свободы, сообщает издание RusNews. Активиста признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ). Как отмечает «Верстка» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), к моменту оглашения приговора у здания суда собрались тысячи людей.

Дело против активиста возбудили в августе 2023 года. Причиной стала произнесенная им речь во время согласованного митинга за охрану природы Зауралья и горного хребта Ирандык. Следствие и суд сочли, что он негативно высказался о трудовых мигрантах. Сам защитник природы настаивал, что его слова намеренно исказили при переводе на русский.

Как пишет издание, порядка трех тысяч человек собрались у здания Баймакского районного суда. Они пришли поддержать активиста и скандировали лозунги с требованием его освободить. Издание также отмечает, что в городе к оглашению приговора в радиусе трех километров заглушили интернет, а техника ОМОНа перекрыла подходы к суду.

Ufa1.ru передает, что прокурор просил отправить обвиняемого в колонию-поселение. Суд решил иначе, и мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Фаиль Алсынов является бывшим руководителем общественной организации «Башкорт» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Также он известен как один из защитников шихана Куштау, который в 2020 году власти региона передали под разработку месторождения известняка для производства соды.

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